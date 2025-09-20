En Illinois: este es el mejor lugar de EE.UU. para pedir matrimonio

Elegir el sitio perfecto para pedir matrimonio puede ser una tarea desafiante. En Estados Unidos existen lugares considerados entre los mejores del mundo para comprometerse, y uno de ellos, en Illinois, fue calificado como el número uno a nivel global, según medios especializados.

El jardín de Illinois considerado el mejor del mundo para pedir matrimonio

De acuerdo con A Diamond is Forever, el mejor lugar del mundo para una propuesta se encuentra en Chicago, Illinois. Se trata del Jardín Fénix, ubicado dentro del Parque Jackson, que obtuvo una calificación de 81 sobre 100.

La playa Kaunaoa de Hawái es el segundo mejor del mundo para pedir matrimonio (bigislandguide.com)

Este jardín de inspiración japonesa fue inaugurado en 1983 y cuenta con paisajes que lo convierten en el escenario ideal para comprometerse. Uno de los sitios más visitados es el estanque de peces koi, rodeado de cerezos en flor durante la primavera, que ofrece tranquilidad y romanticismo a los visitantes.

El espacio también brinda otras opciones para celebrar después de la propuesta, como recorridos por senderos pintorescos o la posibilidad de organizar un pícnic en pareja.

El Top 5 de los mejores sitios para pedir matrimonio

Además del Jardín Fénix de Illinois, la publicación elaboró un top 5 de los mejores sitios para pedir matrimonio en Estados Unidos.

White Sands es un lugar perfecto para pedir matrimonio (nps.gov)

La lista global elaborada por la publicación incluye varios lugares en Estados Unidos:

Jardín Fénix (Illinois, EE.UU.) El jardín japonés de Chicago lidera el ranking mundial gracias a su belleza natural, ambiente íntimo y actividades para compartir en pareja.

El jardín japonés de Chicago lidera el ranking mundial gracias a su belleza natural, ambiente íntimo y actividades para compartir en pareja. Playa Kauna’oa (Hawái, EE.UU.) También conocida como playa Mauna Kea , está situada en la costa noroeste de la Isla Grande. Es de acceso gratuito, aunque el estacionamiento cuesta US$21 para visitantes no residentes. La arena blanca, el mar cristalino y las palmeras crean un escenario romántico. Tras la propuesta, los enamorados pueden practicar esnórquel y disfrutar del atardecer.

También conocida como playa , está situada en la costa noroeste de la Isla Grande. Es de acceso gratuito, aunque el estacionamiento cuesta para visitantes no residentes. La arena blanca, el mar cristalino y las palmeras crean un escenario romántico. Tras la propuesta, los enamorados pueden practicar esnórquel y disfrutar del atardecer. Museo y Jardines Vizcaya (Florida, EE.UU.) Con un costo de US$25 por persona, este espacio ofrece arquitectura mediterránea, jardines cuidados y vistas al mar. La antigua villa de James Deering es un lugar que sorprende por su encanto histórico y sus rincones románticos. Se recomienda realizar un recorrido virtual antes de la visita para elegir el mejor punto para la propuesta.

Con un costo de por persona, este espacio ofrece arquitectura mediterránea, jardines cuidados y vistas al mar. La antigua villa de es un lugar que sorprende por su encanto histórico y sus rincones románticos. Se recomienda realizar un recorrido virtual antes de la visita para elegir el mejor punto para la propuesta. Parque Nacional Glacier (Montana, EE.UU.) Con paisajes de montañas y lagos, este parque nacional incluye un hotel de arquitectura suiza construido en 1915 por la Great Northern Railway , a orillas del lago Swiftcurrent. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en barco, caminatas o recorridos en bicicleta antes de la propuesta.

Con paisajes de montañas y lagos, este parque nacional incluye un hotel de arquitectura suiza construido en por la , a orillas del lago Swiftcurrent. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en barco, caminatas o recorridos en bicicleta antes de la propuesta. Parque Nacional White Sands (Nuevo México, EE.UU.)Sus dunas de yeso blanco se extienden a lo largo de 700 km². El acceso cuesta US$25 por vehículo. Ya sea al atardecer o bajo el cielo estrellado, el brillo de la arena convierte este paisaje en un lugar único para comprometerse.

Qué otros lugares de EE.UU. están entre los mejores para pedir matrimonio

Además de los cinco principales, la lista menciona otros escenarios románticos en Estados Unidos que figuran entre los mejores del mundo para pedir matrimonio:

Keyhole Arch en la playa Pfeiffer (roadtrippingcalifornia)

Palacio de Bellas Artes (California)

Jardín Botánico Zilker (Texas)

Cataratas Huntington (California)

Cataratas del Niágara (Nueva York)

Castillo Belvedere (Nueva York)

Jardín de los Dioses (Colorado)

Fuentes del Hotel Bellagio (Nevada)

Keyhole Arch en playa Pfeiffer (California)

Con jardines, playas, parques nacionales y escenarios urbanos, Estados Unidos ofrece múltiples opciones para quienes buscan un lugar especial donde dar el “sí, acepto”.