Inflación en EE.UU. alcanzó en abril su nivel más alto en tres años por la guerra en Irán

La inflación de Estados Unidos subió en abril a su nivel más alto en tres años, en línea con las expectativas del mercado, por las consecuencias de la guerra en Oriente Medio sobre la economía más grande del mundo.

El índice de precios al consumidor se ubicó en 3,8% a 12 meses, indicó la oficina de estadísticas, la escalada más pronunciada desde mayo de 2023.

El índice de precios al consumo (IPC) interanual había sido de 3,3% en marzo y 2,4% en febrero.

La gasolina tiene un gran peso (+28,4% interanual) en este récord en tres años, pero las subidas de precios han sido generalizadas, desde los productos de la canasta del supermercado hasta los alquileres.

La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, parece estar en un punto muerto y los precios del petróleo se mantienen ligeramente por encima de 100 US$ el barril.

Un galón (casi 3,8 litros) de gasolina normal cuesta una media de 4,50 US$ en Estados Unidos, frente a los aproximadamente 3 US$ justo antes de la guerra, según el último informe de la Aaa.

De cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebrarán el 3 de noviembre, el gobierno de Donald Trump asegura que las perturbaciones económicas son temporales, consciente de la importancia que tiene el poder adquisitivo entre los votantes estadounidenses.