Trump dice que Cuba “está pidiendo ayuda” y asegura que Washington “va a hablar” con La Habana

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Cuba está “pidiendo ayuda” y aseguró que Washington “va a hablar” con La Habana, aunque sin ofrecer más detalles sobre el alcance de esos posibles contactos.

“Ningún republicano me habló jamás de Cuba, un país fallido que solo va en una dirección: hacia abajo. Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar. Mientras tanto, me voy a China”, escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

El Truth Social de Trump sobre Cuba

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado respondieron a los pedidos de comentarios sobre las declaraciones del mandatario. Tampoco hubo una reacción inmediata del gobierno cubano.

Trump ya había endurecido su retórica hacia La Habana en los últimos meses. A comienzos de año, incluso llegó a advertir que Cuba sería “la siguiente” después de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, histórico aliado de la isla. Desde entonces, su administración amplió sanciones financieras, reforzó las restricciones a los viajes y a las remesas y profundizó el bloqueo energético sobre el país caribeño.

La administración republicana también buscó desalentar a gobiernos de la región de contratar médicos cubanos, una de las principales fuentes de ingresos de exportación de servicios para La Habana.

Las declaraciones de Trump se producen además en vísperas de su viaje a China, donde se reunirá con el presidente Xi Jinping. Pekín reclamó en los últimos días que Washington levante “de inmediato” el embargo y las sanciones contra Cuba.

Un hombre circula en un triciclo eléctrico del proyecto de ciclomovilidad Vélo Cuba, en La Habana [e]JOAQUIN HERNANDEZ - XinHua

El líder republicano en el Senado, John Thune, declaró el lunes que ese conflicto con Irán debe ser la prioridad máxima. “Creo que en estos momentos estamos concentrados (...) en reabrir el estrecho de Ormuz”, declaró a periodistas que le preguntaron sobre Cuba, según medios estadounidenses.

“Ningún republicano me ha hablado de Cuba”, aseguró Trump su mensaje.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que “no hay solución militar” para Cuba y, en cambio, abogó por un “diálogo constructivo” tras las recientes amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra la isla caribeña.

Desde Nairobi, Guterres expresó su “profunda preocupación” por la situación humanitaria en Cuba, subrayando que el pueblo cubano “no debe seguir sufriendo de forma tan dramática”.

El jefe de la ONU también descartó la posibilidad de que se repita en Cuba un escenario similar al de Venezuela, en referencia a la operación militar estadounidense que condujo a la captura de Nicolás Maduro en enero. Según Guterres, ambos contextos son “completamente diferentes”.

El secretario general reiteró la oposición de la ONU a las sanciones estadounidenses contra La Habana, calificándolas de contrarias al derecho internacional.

Trump había anunciado nuevas medidas contra Cuba el 1 de mayo, amenazando con tomar el “control” de la isla tras las operaciones contra Irán.

Agencias Reuters, AFP y ANSA