Inglaterra, Portugal, Ghana, Egipto y Paraguay clasificados para 16avos

Inglaterra, Portugal, Ghana y Egipto, sin haber disputado aún su tercer partido de la fase de grupos, así como Paraguay, que ya ha jugado sus tres encuentros, se han clasificado para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras las eliminaciones de Uruguay y Arabia Saudita el viernes

Según el reglamento de esta primera edición con 48 equipos, los ocho mejores terceros se clasifican para los dieciseisavos de final, por lo que estos cinco equipos tienen ya garantizado, como mínimo, el tercer puesto en sus respectivos grupos

Cada uno de ellos suma cuatro puntos, un total que ya no pueden superar los terceros de los grupos A (Corea del Sur, 3 puntos), C (Escocia, 3 puntos), H (Uruguay 2 puntos) e I (Senegal 3 puntos), que ya han finalizado

En consecuencia, además de España y Cabo Verde, primero y segundo del Grupo H, Inglaterra, Portugal, Ghana y Egipto, cuyos puestos finales en sus grupos aún están por conocerse, así como Paraguay, que tiene asegurado terminar entre los ocho mejores terceros, elevan ahora a 26 el número de clasificados para los dieciseisavos de final

Los otros equipos que ya están en la segunda ronda son México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Ecuador, Francia, Noruega, Argentina, Colombia, Países Bajos, Japón y Suecia

Quedan por repartirse seis boletos, con ocho partidos por disputarse en cuatro grupos, que deberán emitir su veredicto desde esta noche hasta la de mañana sábado