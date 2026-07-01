Inglaterra sufre, pero vence a RD Congo y avanza a octavos del Mundial 2026

Inglaterra sufrió el miércoles, pero venció a RD Congo por 2-1 y jugará contra México en octavos de final del Mundial 2026, el domingo en el estadio Azteca a las 18.00 locales (00.00 GMT del lunes).

DIECISEISAVOS DE FINAL

-- Domingo 28 de junio

En Los Ángeles: Canadá - Sudáfrica 1-0

-- Lunes 29 de junio

En Houston: Brasil - Japón 2-1

En Foxborough: Alemania - Paraguay 3-4 en penales (1-1)

En Monterrey: Países Bajos - Marruecos 2-3 en penales (1-1)

-- Martes 30 de junio

En Arlington: Costa de Marfil - Noruega 1-2

En East Rutherford: Francia - Suecia 3-0

En Ciudad de México: México - Ecuador 2-0

-- Miércoles 1 de julio

En Atlanta: Inglaterra - RD Congo 2-1

En Seattle (20.00 GMT, partido 82): Bélgica - Senegal

En Santa Clara (00.00 GMT del jueves, partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina

-- Jueves 2 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 84): España - Austria

En Toronto (23.00 GMT, partido 83): Portugal - Croacia

En Vancouver (03.00 GMT del viernes): Suiza - Argelia

-- Viernes 3 de julio

En Arlington (18.00 GMT, partido 88): Australia - Egipto

En Miami (22.00 GMT, partido 86): Argentina - Cabo Verde

En Kansas City (01.30 GMT del sábado, partido 87): Colombia - Ghana

OCTAVOS DE FINAL

-- Sábado 4 de julio

En Houston (17.00 GMT, partido 90): Canadá - Marruecos

En Filadelfia (21.00 GMT, partido 89): Paraguay - Francia

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford (20.00 GMT, partido 91): Brasil - Noruega

En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, partido 92): México - Inglaterra

-- Lunes 6 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 93): Ganador 83 - Ganador 84

En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94): Ganador 81 - Ganador 82

-- Martes 7 de julio

En Atlanta (16.00 GMT, partido 95): Ganador 86 - Ganador 88

En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Ganador 85 - Ganador 87

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Ganador 89 - Ganador 90

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): Ganador 93 - Ganador 94

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, partido 99): Ganador 91 - Ganador 92

-- Domingo 12 de julio

En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Ganador 95 - Ganador 96

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Ganador 97 - Ganador 98

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102

bur-ma