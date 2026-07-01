Inglaterra sufre, pero vence a RD Congo y avanza a octavos del Mundial 2026
Inglaterra sufrió el miércoles, pero venció a RD Congo por 2-1 y jugará contra México en octavos de final del Mundial 2026, el domingo en el estadio Azteca a las...
Inglaterra sufrió el miércoles, pero venció a RD Congo por 2-1 y jugará contra México en octavos de final del Mundial 2026, el domingo en el estadio Azteca a las 18.00 locales (00.00 GMT del lunes).
DIECISEISAVOS DE FINAL
-- Domingo 28 de junio
En Los Ángeles: Canadá - Sudáfrica 1-0
-- Lunes 29 de junio
En Houston: Brasil - Japón 2-1
En Foxborough: Alemania - Paraguay 3-4 en penales (1-1)
En Monterrey: Países Bajos - Marruecos 2-3 en penales (1-1)
-- Martes 30 de junio
En Arlington: Costa de Marfil - Noruega 1-2
En East Rutherford: Francia - Suecia 3-0
En Ciudad de México: México - Ecuador 2-0
-- Miércoles 1 de julio
En Atlanta: Inglaterra - RD Congo 2-1
En Seattle (20.00 GMT, partido 82): Bélgica - Senegal
En Santa Clara (00.00 GMT del jueves, partido 81): Estados Unidos - Bosnia-Herzegovina
-- Jueves 2 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 84): España - Austria
En Toronto (23.00 GMT, partido 83): Portugal - Croacia
En Vancouver (03.00 GMT del viernes): Suiza - Argelia
-- Viernes 3 de julio
En Arlington (18.00 GMT, partido 88): Australia - Egipto
En Miami (22.00 GMT, partido 86): Argentina - Cabo Verde
En Kansas City (01.30 GMT del sábado, partido 87): Colombia - Ghana
OCTAVOS DE FINAL
-- Sábado 4 de julio
En Houston (17.00 GMT, partido 90): Canadá - Marruecos
En Filadelfia (21.00 GMT, partido 89): Paraguay - Francia
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford (20.00 GMT, partido 91): Brasil - Noruega
En Ciudad de México (00.00 GMT del lunes, partido 92): México - Inglaterra
-- Lunes 6 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 93): Ganador 83 - Ganador 84
En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94): Ganador 81 - Ganador 82
-- Martes 7 de julio
En Atlanta (16.00 GMT, partido 95): Ganador 86 - Ganador 88
En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Ganador 85 - Ganador 87
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Ganador 89 - Ganador 90
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): Ganador 93 - Ganador 94
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, partido 99): Ganador 91 - Ganador 92
-- Domingo 12 de julio
En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Ganador 95 - Ganador 96
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Ganador 97 - Ganador 98
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102
bur-ma