Instalan el césped del estadio de la final del Mundial

El MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, cuenta desde el jueves con el césped natural que empleará en los partidos de la Copa del Mundo de fútbol, incluida la final del 19 de julio

La nueva superficie, que sustituye al pasto artificial usado en partidos de football americano (NFL), fue cultivada durante meses en Carolina del Norte con el objetivo de cumplir los estándares del mayor torneo del fútbol

"Es de justicia que los mejores jugadores del planeta tengan el mejor césped del planeta, y eso es lo que intentamos conseguir", dijo este jueves David Graham, responsable sénior de campos de la FIFA

La calidad del césped suele ser objeto de un intenso escrutinio en los Mundiales. En ediciones anteriores ha habido quejas de que la hierba estaba demasiado seca, demasiado blanda o incluso resbaladiza

Graham afirmó que las investigaciones de la FIFA, incluidos los trabajos llevados a cabo en una cancha bajo techo en Tennessee, garantizarán que el terreno de juego esté a la altura de lo exigido

"Cuando se trata de entregar una cancha para el Mundial o para un torneo, tener esos datos, contar con todo el proceso de razonamiento, ha sido muy beneficioso", dijo. "No podría hacer mi trabajo sin toda esa información"

El MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), con capacidad para 82.500 espectadores, es el hogar de los Giants y los Jets de la NFL, que compiten sobre césped artificial

Este jueves, operarios instalaron el nuevo pasto colocando docenas de bloques rectangulares sobre el terreno de juego

La cancha se asienta sobre 45 centímetros de arena que contienen su propio sistema de ventilación y riego. Un dispositivo similar a una máquina de coser unirá los bloques individuales, rellenando las grietas y creando una capa continua de césped

El recinto, que será rebautizado como Nueva York Nueva Jersey Stadium la cita mundialista, albergará ocho partidos del torneo, que se disputará desde el 11 de junio a lo largo de Estados Unidos, Canadá y México