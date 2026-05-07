Buenas noticias para Texas: Costco abrirá nueva tienda en mayo

El estado de Texas se prepara para recibir una importante expansión comercial este año. La cadena de almacenes Costco confirmó la apertura de una nueva sucursal en la ciudad de New Braunfels, programada para el mes de mayo de 2026.

Dónde queda la nueva tienda de Costco en Texas

El almacén de Texas se inaugrará este 15 de mayo en New Braunfels, localidad que es parte del área metropolitana de Gran San Antonio y funciona como ciudad dormitorio y de servicios para esa región.

Este movimiento forma parte de un ambicioso esquema de crecimiento que la compañía estadounidense diseñó para fortalecer su presencia en mercados clave tanto dentro como fuera de sus fronteras. La noticia genera gran expectativa entre los residentes de la zona, quienes pronto accederán a la oferta minorista característica de la firma.

Ron Vachris es el CEO de Costco y quien comandó la comunicación (Foto: Costco)

El anuncio responde a una hoja de ruta más amplia trazada por la alta dirección. El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, informó durante la última conferencia de resultados financieros del segundo trimestre que el plan de negocios incluye la inauguración de al menos treinta sucursales cada año a lo largo de la próxima década.

Según detalló Vachris, el objetivo central consiste en satisfacer la demanda creciente de los consumidores. La estrategia divide los esfuerzos de la empresa en dos ejes principales: cerca de la mitad de estos nuevos puntos de venta operarán dentro del territorio de Estados Unidos, mientras que el resto abastecerá a los mercados internacionales.

La apertura en Texas se suma a una serie de inauguraciones previstas en el calendario de 2026. Apenas unos días después de la apertura en New Braunfels, la compañía trasladará su atención a otros puntos del mapa.

Nuevas ubicaciones de Costco en Estados Unidos

Mayo 2026

North Visalia, California.

New Braunfels, Texas.

Nuevos almacenes de Costco en Estados Unidos; uno de ellos estará en California Imagen ilustrativa generada con IA

Junio 2026

Syracuse, Utah.

Pensacola, Florida.

Chandler, Arizona.

Agosto 2026:

Albany, Nueva York.

Oconomowoc, Wisconsin.

Otsego, Minnesota.

La expansión en México de Costco

Fuera del territorio estadounidense, la estrategia de expansión también registra hitos destacados. Desde mayo, Monterrey, México, también se convierte en el epicentro de las novedades tras la inauguración de lo que la empresa cataloga como el Costco más grande de toda América Latina.

Vachris confirmó que los equipos de planificación trabajan en el desarrollo de proyectos para futuros almacenes en Canadá, diversos países de Asia, Europa, Australia y Nueva Zelanda, con la intención de consolidar una presencia global cada vez más robusta.

El director ejecutivo enfatizó que la compañía mantiene un monitoreo constante sobre la demanda en diversas plazas para asegurar que cada nueva sucursal responda a las necesidades del entorno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.