Los Chapitos, entre los más buscados de la DEA junto a otros narcos latinos: recompensa de hasta US$10 millones

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) mantiene activa una extensa lista de fugitivos señalados por delitos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y conspiraciones criminales. Entre los nombres que sobresalen aparecen integrantes de Los Chapitos, la facción asociada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, además de otros fugitivos latinoamericanos requeridos por la justicia federal.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los objetivos prioritarios de la DEA

De acuerdo con la ficha oficial de la DEA, Iván Archivaldo Guzmán Salazar figura entre los más buscados por las autoridades estadounidenses. Identificado también con el alias “El Chapito”, nació en 1983 y enfrenta acusaciones federales relacionadas con conspiración para poseer y distribuir sustancias controladas, además de delitos vinculados con importación y exportación de narcóticos con intención de distribución.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa. Departamento de Estado, EE.UU.

La agencia antidrogas ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita su captura. Según la descripción difundida por la DEA, Guzmán Salazar es un hombre hispano de cabello negro y ojos marrones, con una altura de cinco pies ocho pulgadas (1,73 metros) y un peso aproximado de 165 libras (74,8 kilogramos).

La ficha oficial también enumera presuntas violaciones federales vinculadas con conspiración criminal, delitos relacionados con armas y operaciones de lavado de dinero.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar también integra la lista de los más buscados

Otro de los nombres destacados dentro de los registros oficiales es el de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, señalado igualmente como integrante de “Los Chapitos”. En la información difundida por las autoridades aparece con los alias “Alfredito” y “Menor”.

Las autoridades estadounidenses ofrecen hasta 10 millones de dólares por datos que conduzcan a su arresto o condena. La ficha oficial indica que nació en Sinaloa, México, y que su último paradero conocido fue en Culiacán.

En cuanto a sus características físicas, las autoridades describen a Guzmán Salazar como un hombre de tez clara, ojos marrones y cabello marrón. También precisan que mide cinco pies nueve pulgadas (1,75 metros) y pesa alrededor de 155 libras (70,3 kilogramos).

La publicación oficial solicita que cualquier persona con información relevante contacte a la embajada estadounidense más cercana o utilice los canales habilitados por las agencias federales, incluido un correo electrónico especial y un número telefónico internacional destinado a recibir pistas sobre el caso.

Cartel de recompensa de Jesús Alfredo Guzmán Salazar (Foto: Departamento de Estado de EE. UU)

Un hondureño acusado de narcotráfico y armas automáticas

Dentro de la lista de fugitivos latinoamericanos aparece Yulan Adonay Archaga Carias, señalado por delitos relacionados con importación de cocaína, conspiración para cometer extorsión y posesión de ametralladoras.

La DEA ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que ayude a localizarlo. El sospechoso es conocido bajo distintos alias, entre ellos “Alexander Mendoza”, “Porky” y “Gordo”.

Fugitivos latinos en casos bajo jurisdicción federal en California

La DEA también mantiene abiertas búsquedas contra varios ciudadanos hispanos vinculados a investigaciones federales en California. Entre ellos figura Abel Bustamante-Durán, conocido con el alias “Prieto”, requerido por conspiración para cometer lavado de dinero.

Según la descripción oficial, Bustamante-Durán nació en 1981 y posee cabello negro y ojos marrones. Mide cinco pies y seis pulgadas (1,68 metros) y pesa aproximadamente 200 libras (90,7 kilogramos). Su último domicilio conocido fue registrado en Winthrop, Massachusetts.

Otro de los hombres incluidos en la lista es Abigael Sánchez-López, acusado de conspiración para distribuir y poseer sustancias controladas con intención de distribución. Las autoridades lo describen como un hombre hispano nacido en 1991, con ojos verdes y cabello marrón.

Rosa Isela Guzmán, hija no reconocida de El Chapo, lanza mensaje a Los Chapitos

Otros nombres latinos en los registros federales de la DEA

La nómina de fugitivos incluye a Abner Neftalí Cerrato, requerido en una causa federal bajo la jurisdicción del Distrito Central de California. En los registros, la DEA indica que tiene cabello negro, ojos marrones y nació en 1975.

Las autoridades describen a Cerrato con una altura de cinco pies y ocho pulgadas (1,73 metros) y un peso estimado de 170 libras (77,1 kilogramos). El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Distrito Central de California.

Algunos de los latinos buscados por la DEA; a la derecha en grande, Ivan Archivaldo Guzman-Salazar, "El Chapito" Fotomontaje DEA

Otro nombre que figura en las publicaciones federales es Abraham Vivanco León, identificado con los alias “William” y “Levy”. Está acusado de conspiración para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución.

En la misma lista aparece Alfonso Limón-Sánchez, conocido como “Poncho Limón”. Las autoridades estadounidenses lo buscan por conspiración para distribuir sustancias controladas bajo la legislación federal 21 USC 846.

La DEA recomienda que cualquier persona con información sobre estos fugitivos se comunique con las autoridades a través de los canales oficiales indicados en cada ficha. La agencia advierte que no se debe intentar detenerlos de manera individual, ya que varios de los casos están asociados con investigaciones federales por narcotráfico, armas o lavado de dinero.