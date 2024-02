escuchar

Las medidas de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos son estrictas. Entre las miles de historias que tienen lugar en estos sitios, hubo una en particular que llamó la atención de las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza. Durante los controles habituales en el aeropuerto Logan de Boston, un pasajero que regresaba de la República Democrática del Congo, África fue descubierto con un contenido inusual en su valija.

El incidente, que ocurrió el mes pasado, pero tomó notoriedad recién el viernes, encendió las alarmas de alerta y sorprendió a los trabajadores del lugar. Según declaraciones previas del propio viajero, en su equipaje contenía pescado seco, pero luego de una inspección, un perro de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos olfateó algo raro. La investigación reveló que eran cuerpos muertos y deshidratados de cuatro monos.

El equipaje del pasajero fue revisado y encontraron el insólito contenido (foto ilustrativa) Freepik

Según ABC News, el viajero declaró que llevaba los monos consigo para su consumo personal, bajo la apariencia de pescado seco. Sin embargo, esta afirmación levantó las alarmas de las autoridades, ya que la carne cruda o mínimamente procesada de animales salvajes está prohibida, debido al riesgo de enfermedades.

El traslado de alimentos entre países sin las precauciones adecuadas para su conservación puede desencadenar un problema de salud. Al respecto, el director del puerto local de Aduanas y Protección Fronteriza, Julio Caravia, aseguró, en declaraciones retomadas por el medio citado, que la carne de caza puede contener gérmenes que representan una amenaza real para la salud pública, incluido el virus del Ébola.

Este incidente no solo pone de relieve la importancia de los controles fronterizos, sino también los riesgos sanitarios asociados con el transporte de alimentos no autorizados entre países, especialmente luego de la pandemia de Covid. Aunque no se presentaron consecuencias legales en contra del viajero, su equipaje fue incautado por completo y la carne de los animales silvestres, de casi cuatro kilogramos, fue marcada para su destrucción por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La valija del pasajero fue incautada

Riesgos de trasladar alimentos sin autorización

El transporte de alimentos no autorizados entre países conlleva riesgos significativos para la salud pública y la seguridad alimentaria. La introducción de productos de origen animal sin la debida autorización puede propagar enfermedades graves entre la población, tanto humana como animal. Por ejemplo, la carne cruda o mínimamente procesada de animales salvajes puede contener patógenos peligrosos, como bacterias, virus y parásitos, que causan enfermedades graves e incluso fatales en los seres humanos.

Además, el tráfico ilegal de alimentos puede tener consecuencias devastadoras para la biodiversidad y los ecosistemas locales. La introducción de especies exóticas a través de alimentos contaminados podría desencadenar desequilibrios ambientales y amenazar la supervivencia de las especies nativas, alterando los ecosistemas naturales y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria a largo plazo.

El tráfico de alimentos puede tener consecuencias devastadora Freepik

Regulaciones para trasladar alimentos a Estados Unidos

Para ingresar alimentos a EE.UU. se requiere una autorización específica de las autoridades aduaneras y de salud pública. Las regulaciones varían dependiendo del tipo de alimento y su origen. Por lo general, se permite el ingreso de ciertos alimentos procesados y envasados comercialmente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El transporte de productos frescos, carnes, productos lácteos y otros alimentos de origen animal generalmente está sujeto a restricciones más estrictas y puede requerir permisos especiales. En algunos casos, los pasajeros comunes pueden transportar pequeñas cantidades de alimentos para consumo personal, siempre y cuando estén envasados correctamente.