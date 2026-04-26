Inter Miami de Messi sigue sin ganar en casa y empata ante New England

El Inter Miami de Lionel Messi sumó su tercer empate consecutivo en casa al igualar 1-1 este sábado frente a New England Revolution ante 26.609 aficionados en Nu Stadium.

Messi, quien ha sido determinante en una racha de nueve partidos sin conocer la derrota, disputó 90 minutos en los que tuvo pocas ocasiones claras de gol aunque sigue penando por la poca efectividad de sus compañeros.

"Estaba difícil jugar con la humedad", dijo el director técnico, Guillermo Hoyos. "El equipo intentó hacer las cosas lo mejor posible con un rival que termina metido en su portería".

"Mido toda la semana y la semana ha sido buena en los resultados y el conocimiento del plantel".

Con una alineación ofensiva, Hoyos llevó el juego a territorio enemigo, incluyendo al uruguayo Luis Suárez dentro del once titular, quien terminaría siendo vital para el gol del empate en la recta final.

Después de un empate sin goles en la primera parte, los Revs lograron abrir el marcador al minuto 56 por medio del español Carles Gil quien aprovechó un descuido en la marca del uruguayo Maximiliano Falcón para definir con un toque suave y al costado del canadiense Dayne St. Clair.

Fue la primera ocasión del partido para New England, que llegaba al partido en buen ritmo y con una racha de cuatro victorias al hilo.

Las Garzas respondieron al minuto 76 y fue otra vez el internacional mexicano, Germán Berterame, quien anotó por tercer partido consecutivo y eleva sus oportunidades de entrar en la lista definitiva de México de cara a la Copa del Mundo.

"Faltó terminar las ocasiones que quedaban, venimos de tres partidos muy intensos, con mucha bronca, pero lo positivo es que tampoco se perdió", expresó Berterame.

"El Pistolero" Suárez recibió un pase al espacio de Ian Fray y sacó remate potente que el estadounidense Matt Turner rechazó directo donde estaba Berterame para mandar la pelota al fondo de la red.

Los minutos finales fueron de un acoso constante de Inter Miami pero la defensa de New England se mantuvo firme y se va del sur de Florida con un valioso empate.

En un duelo entre segundo y tercer lugar, Inter Miami mantiene una ventaja de tres puntos sobre New England en el segundo lugar de la Conferencia Este.

-James titular con Minnesota-

El colombiano James Rodríguez disputó su primer partido como titular en la liga norteamericana (MLS) en la derrota 1-0 de Minnesota United frente a Los Ángeles FC en el BMO Stadium (Los Ángeles).

El único gol del partido llegó al minuto 9 obra del venezolano David Martínez, quien aprovechó una estupenda habilitación de Timothy Tillman al borde del área.

Rodríguez, de 34 años, llega a 103 minutos disputados en cuatro partidos.

"Me sentí de muy buena manera para ser el primer partido", comentó Rodríguez. "Hemos tenido chances pero hay que seguir por este mismo camino y ya el martes tenemos partido por el torneo de copa".

Cameron Knowles, director técnico de Minnesota, argumentó que la salida de James al minuto 63 no se debió a su condición física sino a la necesidad de "piernas frescas".

Los Loons le ponen alto a una racha de cuatro victorias consecutivas en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste con 17 puntos.

-Atlanta gana en Toronto-

El Atlanta United de Gerardo “Tata” Martino tuvo una pronta recuperación y se impuso 1-2 sobre Toronto FC en el BMO Stadium (Toronto).

Alexey Miranchuk al minuto 48 y Tristan Muyumba al 67’ anotaron los goles de la visita mientras que el colombiano Emilio Aristizábal anotó el descuento.

"La primera parte me gustó bastante, hemos podido convertir más goles pero hemos dominado el partido y sufrimos muy poco", expresó Martino.

Atlanta logra su segundo triunfo de la temporada y llega a siete puntos en el penúltimo puesto del Este.