Inversores se desligan del sector de semiconductores y Wall Street cierra dispar

La Bolsa de Nueva York cerró dispar este martes, en una jornada que registró una salida de inversores del sector de los semiconductores.

Antes del final de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, banco central) el miércoles, el índice industrial Dow Jones ganó un 1,03% mientras que el tecnológico Nasdaq perdió un 0,22%.

El índice amplio S&P 500, de las mayores empresas de Wall Street, avanzó un 0,22%.

"En conjunto, el mercado se mostró sólido (...) la única zona frágil verdadera es la de los semiconductores", dijo a la AFP Patrick O’Donnell, analista de Briefing.com.

Los valores industriales se beneficiaron especialmente de mejores resultados empresariales de lo esperado, señaló O’Donnell, al explicar el avance del Dow Jones.

Es el caso del gigante estadounidense de las bebidas Coca-Cola, cuya acción repuntó 5,04% hasta los 88,31 dólares. La empresa registró un salto del 16% de su beneficio neto en el último trimestre interanual, impulsado por un aumento de los volúmenes de ventas, entre otros factores, por el Mundial de fútbol.

El fabricante de aviones Boeing también ganó un 4,74% hasta los 221,53 dólares, tras la mejora de su facturación y de su flujo de caja.

El sector industrial se benefició además de un nuevo descenso de los precios del petróleo, en medio de la pausa en las hostilidades en Oriente Medio, señalan analistas.

Paralelamente, el sector de los semiconductores, con un gran peso en Wall Street, lleva varias semanas marcado "por inquietudes en torno a las perspectivas de rentabilidad" de las inversiones masivas en soluciones de inteligencia artificial (IA), explica Jose Torres, de Interactive Brokers.

Los inversores estarán especialmente atentos a los resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos Microsoft y Meta el miércoles, seguidos de los de Apple y Amazon el jueves.

Los operadores esperan asimismo el desenlace de la reunión de dos días de la Reserva Federal, que debería mantener sus tipos sin cambios, en el mismo nivel que desde diciembre (entre el 3,50% y el 3,75%).

"Pero la Fed podría sorprender al mercado": subiendo sus tipos para combatir la inflación, golpeada de lleno por la guerra en Oriente Medio, explica Patrick O’Donnell. "Esto provocaría sin duda turbulencias en los mercados bursátiles".