Invirtió casi 90.000 dólares para una casa en Estados Unidos y se encontró con lo peor: “Pagué demasiado”

Una de las decisiones más importantes en la vida de una persona es la de adquirir una casa. El proceso no es sencillo y las familias dedican buena parte de sus ingresos durante varios años a pagarla para que en el futuro sea totalmente de su propiedad. Por eso no es nada extraño conocer historias en las que el procedimiento no resultó como se esperaba. Sin embargo, nadie se imagina que se podrían perder importantes cantidades de dinero como le sucedió a una mujer hispana en Raleigh, Carolina del Norte.

La mujer se llama Claudia Maldonado y, a través de Univisión, denunció que depositó cerca de 90.000 dólares para un proceso de préstamo que no pudo concluir porque descubrieron que no era apta para obtener el crédito hipotecario. “Lo más importante es que no chequearon mi crédito al principio, sino después de que ya habíamos encontrado la casa y después de que me pidieron 30.000 dólares de ‘down payment’. Luego de hacer eso, se dieron cuenta de que mi crédito no era para la cantidad del préstamo que yo necesitaba para esa casa”, relató al medio.

Hickory, North Carolina, la ciudad más accesible para vivir en Estados Unidos Real Estate

El agente de bienes raíces argumentó que su solicitud de crédito no fue aprobada porque “tiene muchas deudas”. Sin embargo, Maldonado dice que esa cantidad no fue lo único que entregó a lo largo del proceso: “Pagué demasiado dinero aparte de los 30.000 que yo les di, casi fueron como 90.000 dólares lo que yo gasté”. Sin embargo, el agente también le sugirió liquidar sus deudas para no perder el depósito.

Para evitar que otras personas pierdan miles de dólares durante su búsqueda de un hogar estable en los Estados Unidos, la Administración Federal de Vivienda, que es una dependencia del gobierno de los Estados Unidos, recomienda establecer las necesidades de la familia, enlistar los requerimientos del nuevo hogar como áreas verdes, estacionamiento, número de habitaciones, para que un agente de bienes raíces les asesore sobre el presupuesto. Además, a partir de eso pueden definir el tiempo que podría tomarles cubrir esa cantidad y si son sujetos de crédito para dicha suma. La misma dependencia otorga préstamos hipotecarios para quienes no cuentan con el dinero de inmediato. Los requisitos varían dependiendo del estado, pero suelen ser de más fácil acceso que los de instituciones privadas.

ARCHIVO - En esta foto del 13 de enero de 2021, manifestantes protestan contra los desalojos frente al tribunal de Boston. El gobierno de Joe BIden está tomando medidas para impedir los desalojos de viviendas públicas por no pago de la renta. (AP Foto/Michael Dwyer, file)

En problemáticas similares que han afectado a la comunidad de Carolina del Norte en últimas fechas, el tema de los desalojos ha dejado a muchas familias, principalmente latinas, sin hogar debido a las dificultades para cubrir la renta como resultado del alza en los alquileres y el estancamiento de los salarios frente a la inflación. De acuerdo con la organización Enlace Latino: “cada día se presentan más de 335 solicitudes de desalojo en Carolina del Norte a familias de inquilinos”.

Si bien es un problema que afecta a buena parte del país, la tasa de desalojos se ha incrementado en dicho estado y específicamente en las ciudades de Winston-Salem, Goldsboro y Fayetteville. Sin embargo, las familias pueden solicitar ayuda legal gratuita e incluso acceder a ayudas económicas para no quedar desprotegidos ante las circunstancias.