Reveló lo más lo impactó de Estados Unidos y destruyó la ilusión de muchos: “Cómo matar mi sueño americano”

Cada vez es más común ver historias de latinos que cumplieron el sueño americano y que ahora viven en Estados Unidos. Hay millones más que aún desean viajar a este país con la esperanza de encontrar una mejor calidad de vida, ya que esa es la percepción general sobre las oportunidades que ha prevalecido durante años. No obstante, un tiktoker demostró a través de un video que no todo es color de rosa y que también hay algunos aspectos negativos que se deben tomar en cuenta al cambiar de residencia. Se hizo viral por la sinceridad que demostró a sus seguidores, pero también rompió algunas ilusiones.

Este joven pensó que al llegar a territorio estadounidense todo sería perfecto: tendría mucho dinero, un lugar bonito para vivir y encontraría a una pareja con la ciudadanía americana. Nada más alejado de la realidad, porque luego decidió aclarar que la vida es complicada en cualquier sitio y que siempre hay que esforzarse para salir adelante.

El tiktoker pensó que viviría en uno de estos edificios de Estados Unidos @santyg678/TikTok

Primero mencionó, a través de su cuenta @santyg678, que el dinero no cae de los árboles: “Mucha gente decía que aquí se recoge la plata, pero no señores es como en todas partes, hay que trabajar y aquí se trabaja mucho”, inició. Por supuesto que hay algunos empleos mejor pagados que otros y la ventaja es que en ocasiones el sueldo se percibe por hora, pero la mayoría implica un esfuerzo físico muy grande.

El segundo punto que destacó el tiktoker fue el lugar en el que vive: “Es muy bonito, es muy hermoso, eso no se puede negar, pero haber dejado Guatemala con la esperanza de tener una casa bonita fue un error. Tenía la idea de que iba a vivir en uno de estos edificios (en el centro de la ciudad), pero no, la renta está muy cara. Vivo en un sótano, muy lejos de aquí y comparto alquiler para que me alcance”, siguió Santy.

Luego destacó algunos aspectos sobre el idioma: “También tenía la idea de que todos hablaban inglés, pero no, hay muchísimos hispanos”. Según el censo de Statista Research Department, hay alrededor de 59 millones de hispanos en Estados Unidos.

Finalmente, añadió en tono de broma que su sueño era conseguir la residencia norteamericana a través del matrimonio: “Tenía la idea de que iba a encontrar una güera para casarme, pero eso solo quedó en la idea”.

Ilusiones destruidas con un video viral

Los usuarios de la red social se desilusionaron ante las declaraciones de este tiktoker, ya que muchos pensaban igual que él. “Cómo matar mi sueño americano en unos segundos”, “Bro, usted no me va a quitar las ganas de ir para allá”, dijeron algunas personas que desean vivir en Estados Unidos.

Finalmente, otros le contestaron que a pesar de que la vida en esa nación no era como él la había imaginado, debería aprovechar las oportunidades: “Allá el trabajo es más fácil que en los otros países y el dinero es más fácil”, “En Sudamérica trabajamos 12 horas o hasta 14 horas y no nos quejamos y ganamos menos que tú, aprovecha esa oportunidad y vive tu sueño, suerte, amigo”, “La diferencia es la calidad de vida seguridad y demanda laboral que en nuestros países falta”, le escribieron como respuestas.