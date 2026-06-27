Irán empata con el clasificado Egipto y deberá esperar; Senegal a 16avos

Irán deberá esperar para saber si saca visa para los 16avos de final del Mundial, al empatar este viernes 1-1 con Egipto, clasificado, que sin embargo perdió el liderato del Grupo G a manos de Bélgica.

Belgas y egipcios cerraron la primera fase con cinco puntos cada uno, pero los Diablos Rojos se quedaron con el primer lugar gracias al triunfo 5-1 que obtuvieron al mismo tiempo sobre Nueva Zelanda. Los iraníes culminan en el tercer puesto, con tres unidades.

Mahmoud Saber dio ventaja a los Faraones en el minuto 5, pero Ramin Rezaeian igualó en el 14, en un resultado que garantizó el pase de Senegal en el Grupo I, como uno de los mejores terceros.