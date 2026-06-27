Israel y Líbano firman en EE.UU. un acuerdo marco que Hezbolá rechaza

Israel y Líbano suscribieron el viernes un acuerdo bajo el auspicio de Estados Unidos que busca allanar el camino hacia la paz entre los dos antiguos adversarios de Oriente Medio, un trato que el movimiento proirainí Hezbolá rechazó.

Líbano se vio arrastrado el 2 de marzo a la guerra en Oriente Medio cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo a su aliado iraní, tras la ofensiva estadounidense-israelí contra Teherán del 28 de febrero.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que el acuerdo trilateral establece "un marco para una paz y una seguridad duraderas".

"Es el comienzo del comienzo. Queda mucho trabajo por delante", agregó Rubio durante la ceremonia de firma en Washington, a la que asistieron enviados de Israel y Líbano.

Se trata de un "primer paso" hacia el restablecimiento de la soberanía de Líbano, sin "ocupación", "subordinación" ni "tutela", aseguró, por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun.

Hassan Fadlalla, un legislador del brazo político de Hezbolá, consideró, no obstante, que el texto entraña un riesgo de "guerra civil" en caso de que las autoridades libanesas lo apliquen.

De la otra orilla, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró el documento como una victoria contra Irán.

Teherán sostiene que el conflicto de Israel en Líbano contra su aliado Hezbolá es inseparable de la guerra más amplia, y debe formar parte del acuerdo final que están negociando Washington y Teherán.

Tras el anuncio del acuerdo, partidarios de Hezbolá se manifestaron en las calles de Beirut y bloquearon al menos una vía con llantas en llamas, según la agencia de noticias estatal Nna.

Un corresponsal de la Afp también observó que se instalaban puestos de control temporales del ejército libanés en varias calles.

- "Zonas piloto" -

Bajo presión de Estados Unidos, las autoridades libanesas iniciaron en abril las conversaciones directas con Israel en Washington, y el 17 de abril se anunció una tregua, pero no logró detener los combates.

Este nuevo acuerdo marco prevé, entre otras cosas, confiar progresivamente al ejército libanés el control de dos "zonas piloto", que se multiplicarán hasta que las fuerzas estatales tengan el control de todos los sectores en cuestión, lo que en el largo plazo permitirá el regreso de los civiles.

Una de las dos primeras zonas se encuentra al sur y la otra al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera con Israel.

Se espera que la retirada israelí sea limitada, ya que Netanyahu reiteró que el ejército israelí permanecerá en el sur de Líbano hasta que Hezbolá "sea desarmado".

"La desaparición de esta amenaza eliminará cualquier necesidad futura de una intervención militar o de la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel en Líbano" y "el gobierno israelí declara no tener ninguna ambición territorial en Líbano", según el texto del acuerdo revelado.

- "Ayuda humanitaria inmediata" -

Rubio también anunció en un comunicado tras la firma una "ayuda humanitaria inmediata de 100 millones de dólares, en coordinación con Naciones Unidas", así como un aporte de "más de 30 millones de dólares" a las fuerzas armadas libanesas "en favor de una paz duradera".

Según el acuerdo marco, Washington apoyará de manera más general al gobierno libanés en la reconstrucción del país, la reactivación económica y las "perspectivas de prosperidad".

Por su parte, Beirut se compromete a garantizar que los fondos no terminen en manos de grupos armados ni de entidades vinculadas a ellos.

El acuerdo en Washington se produjo en un contexto de renovadas tensiones en el Golfo, donde Irán intenta ganar influencia en el proceso de negociaciones con Washington.

Un ataque contra un barco en el golfo de Omán, que Estados Unidos atribuyó a Teherán, desencadenó el viernes una nueva oleada de hostilidades que ponen en vilo la ya frágil tregua entre las partes.

Las fuerzas estadounidenses informaron que respondieron este viernes, y bombardearon depósitos iraníes de misiles y drones, así como radares costeros. Luego Irán anunció este sábado represalias contra objetivos de Washington en el Golfo.