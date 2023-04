Ivanka Trump fue a ver a los Miami Heat y sorprendió a todos con un detalle

escuchar

El pasado lunes 24 de abril, Ivanka Trump, socialité, empresaria e hija del expresidente de EE.UU., Donald Trump, asistió a un partido de los Playoffs de la NBA 2023, que se disputó entre los Miami Heat y los Milwaukee Bucks en el Kaseya Center, en Florida. A través de sus redes sociales, compartió los momentos más emocionantes del partido. No obstante, lo que llamó más la atención de sus seguidores fue el atuendo que eligió, algo simple, pero con un toque elegante.

Ivanka Trump, de 41 años, estuvo acompañada de su esposo Jared Kushner y su hijo, Theo Kushner. La pequeña familia disfrutó del encuentro deportivo en el que su equipo favorito resultó victorioso. Los jugadores de Miami Heat vencieron a sus rivales con tan solo cinco puntos de diferencia. Ivanka documentó el partido en su cuenta de Instagram, con esto, rompió el silencio que había guardado en redes desde la acusación formal de su padre, a inicios de abril.

Ivanka disfrutó del evento deportivo al lado de su hijo menor y su esposo Twitter/@nba_halfkidding

El outfit de la socialité consistió en una ajustada blusa negra, sin mangas, y un pantalón blanco de pierna ancha. En su cintura optó por un accesorio negro y complementó su sencillo atuendo con un bolso rojo. No llevó un peinado extravagante, sino que se dejó el cabello suelto alrededor de sus hombros. Por su parte, el pequeño Theo, quien recién cumplió siete años, portó una camiseta del Miami Heat, con el número 14, que pertenece a Tyler Herro.

La relación de Ivanka y Donald Trump

Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de EE.UU. en enfrentar cargos penales luego de que un gran jurado investigara sobre los pagos realizados en su nombre durante la campaña presidencial que emprendió en 2016. Unos días después de que trascendiera la noticia, Ivanka, quien jugó un papel fundamental en aquella carrera electoral, habló al respecto en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, la modelo dijo estar “dolida” por la situación. “Amo a mi padre y amo a mi país. Hoy estoy dolida por ambos. Agradezco las voces de todo el espectro político, que expresan su apoyo y preocupación”, escribió. Hasta el momento, esa ha sido su única declaración respecto al proceso legal de su progenitor.

Desde antes de que la acusación de Donald Trump se hiciera pública, Ivanka ya no tenía contacto con su padre, según explicó la revista People. Una fuente cercana aseguró para ese medio que “ya no se hablaban”. “Aunque lo ama, sabe lo imposible que puede ser”, dijo esa persona. Sin embargo, otra aseguró que no había ningún tipo de tensiones, pero que en este momento de su vida, Ivanka estaba enfocada en sus hijos y en su vida en Miami.

Ivanka Trump tuvo un papel fundamental en la campaña electoral de su padre, en las elecciones del 2016

Desde que terminó el mandato de Donald Trump, en 2021, la socialité se retiró del mundo de la política. No reapareció ni siquiera en noviembre pasado, cuando su padre anunció que tenía aspiraciones para volver a la presidencia de EE.UU.. En ese entonces, declaró que no se participaría en otra posible campaña: “Esta vez, elijo dar prioridad a mis hijos pequeños y a la vida privada que estamos creando como familia. No planeo involucrarme en política. Aunque siempre querré y apoyaré a mi padre, en adelante lo haré fuera del ámbito político”.

