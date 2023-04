Ivanka Trump rompió el silencio sobre la acusación a su padre

escuchar

Este jueves, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales tras la investigación de un gran jurado sobre pagos realizados en su nombre durante su campaña presidencial de 2016. En medio de las reacciones que el anuncio generó en su entorno cercano, su hija, Ivanka Trump, quien fue un pilar fundamental en esa carrera electoral, rompió el silencio a través de un mensaje en una historia de Instagram.

La también empresaria, de 41 años escribió: “Amo a mi padre y amo a mi país. Hoy estoy dolida por ambos”. Luego, agregó: “Agradezco las voces de todo el espectro político, que expresan su apoyo y preocupación”. Ivanka y su esposo, Jared Kushner, quienes además son padres de tres hijos, fueron asesores de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump.

Ivanka Trump se pronunció tras la acusación a su padre Instagram (Ivanka Trump)

Los cargos contra el exmandatario podrían hacerse públicos el martes, cuando se espera que el expresidente, de 76 años, comparezca en un tribunal de Manhattan. Si bien los detalles de la acusación no se conocen, se centrarían en el papel de Trump en un pago para comprar el silencio de Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos con la que habría tenido una relación extramatrimonial.

La relación de Ivanka con su padre

Antes de que se hiciera pública la acusación, una fuente declaró a la revista People que Ivanka y su padre “ya no se hablaban”. “Aunque lo ama, sabe lo imposible que puede ser”, aseguró la persona. No obstante, otra alegó para el mismo medio que no había tensiones, pero que la socialité estaba enfocada en criar a sus hijos, y en su vida en Miami.

Desde la salida de su padre de la Casa Blanca, en 2021, Ivanka Trump se distanció de la política. Fue la gran ausente en noviembre pasado, cuando su progenitor anunció sus aspiraciones a la nominación republicana para las elecciones de 2024. En ese momento, dejó en claro que no se involucraría. “Esta vez, elijo dar prioridad a mis hijos pequeños y a la vida privada que estamos creando como familia”, compartió en un comunicado. “No planeo involucrarme en política. Aunque siempre querré y apoyaré a mi padre, en adelante lo haré fuera del ámbito político”.

Los asesores principales del presidente Jared Kushner e Ivanka Trump caminan por el jardín sur de la Casa Blanca, el 29 de noviembre de 2020 en Washington, DC AFP

Ivanka no fue la única de los hijos de Trump en romper el silencio por la imputación. Sus hermanos publicaron una serie de mensajes a lo largo del viernes. El primogénito del expresidente, Donald Trump Jr., aseguró que el “partido dominante” trata de “encarcelar al líder de la oposición como una dictadura del Tercer Mundo”. En uno de sus tuits escribió: “(...) ¿Pero acusarán a Trump por una violación de financiamiento de campaña más allá de la prescripción que hasta los agentes del FBI que pasaron siete años tratando de encarcelar a mi padre aprobaron, porque es una tontería?”.

Los hijos de Donald Trump se pronuncian sobre la acusación @DonaldJTrumpJr

Por su parte, Erick Trump arremetió contra el discal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg: “Esto es lo que obtienes por darle un millón de dólares a un político corrupto. Alvin Bragg es un títere de Soros”.

Las declaraciones de los hijos de Trump @EricTrump

En el pasado, Ivanka Trump, quien es la segunda de los cinco hijos del político, tuvo que declarar como testigo ante el comité que investigó el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Al igual que sus hermanos Eric y Donald Jr., fue investigada por presuntas irregularidades financieras en la empresa familiar. Los tres nacieron como fruto del matrimonio del empresario con la fallecida modelo Ivana Zelníckova, quien fue hasta sus últimos días conocida como Ivana Trump. El exmandatario tiene otros dos hijos. Con su segunda esposa, la actriz Marla Maples, tuvo a Tiffany. Con su actual cónyuge, Melania Trump, concibió a Barron.

¿Dónde está Melania Trump?

Además de la atención hacia el expresidente, muchos se preguntan cómo está la exprimera dama después de la noticia. El caso generó eco en los medios de comunicación, redes sociales y también se volvió material de sátiras. Algunos recordaron un polémico abrigo que utilizó en 2018, con la frase: “Realmente no me importa, ¿a ti?”, que usó de camino a un centro de migrantes y durante su viaje de regreso. En ese entonces, declaró que su mensaje: “Fue para la gente y para los medios de comunicación que me critican. Quiero mostrarles que no me importa. Pueden criticar lo que quieran, pero no me impedirá hacer lo que creo correcto”, declaró en ese momento.

El presentador Jimmy Kimmel también bromeó estos días en su programa nocturno en la TV estadounidense, en los que se refirió a la exmodelo de origen esloveno: “Por primera vez en siete años, Melania sonríe en Mar-a-Lago”.

De acuerdo con lo que declararon dos fuentes a Insider, el jueves por la noche Melania Trump estaba en su club de Mar-a-Lago. Gina Loudon, una comentarista de medios conservadora que trabajó con la campaña de Trump para 2020, estuvo ahí y destacó que la exprimera dama tenía su “habitual gran estado de ánimo”: “Sonreía y saludaba; se aseguró de que los invitados estuvieran disfrutando de su noche”.

Melania Trump tras la acusación @RealDrGina

Fue Loudon quien publicó en Twitter la única foto conocida tras la acusación. “Nuestra real primera pareja envuelta en el amor sus amigos y personas más leales”, escribió en su tuit.

Por su parte, otra fuente, Rosa Fortina, un miembro de Mar-a-Lago, compartió al mismo medio que la exprimera dama estaba de buen humor a pesar de lo que ocurría.

