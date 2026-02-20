Jake Paul se somete a una nueva cirugía de mandíbula tras nocaut de Joshua

El youtuber convertido en boxeador Jake Paul dijo el viernes que se sometió a una segunda cirugía en la mandíbula después de su derrota por nocaut ante el excampeón del mundo de los pesados Anthony Joshua.

Ambos se enfrentaron en una controvertida pelea respaldada por Netflix en diciembre, donde Joshua derrotó a su oponente mucho menos consumado.

En el sexto asalto, Joshua arrinconó a Paul y le asestó el golpe de gracia con un derechazo al mentón que lo envió a la lona.

Paul, de 28 años, dijo en una publicación en las redes sociales poco después de la pelea que había sufrido una "doble fractura de mandíbula" y se había sometido a una cirugía.

Este viernes reveló que había requerido una nueva operación.

"Tuve que someterme a otra cirugía de mandíbula. Los tornillos y las placas se estaban aflojando porque aparentemente no descansé durante los últimos 2 meses, quéeeee", escribió en Instagram.

En la pelea, que se celebró en la Arena Kaseya Center, casa del Miami Heat de la NBA, ambos hombres se dividieron una bolsa gigantesca de US$184 millones.

Pero fue ampliamente criticada en el mundo del boxeo, debido a la diferencia de físico y calidad entre el dos veces excampeón mundial británico Joshua y Paul, quien ha forjado una carrera lucrativa a través de un puñado de competencias de boxeo novedosas.

La mediocre pelea se convirtió en una farsa por momentos, con Paul cayendo repetidamente a la lona y el árbitro Christopher Young advirtiendo a los peleadores en el cuarto asalto: "Los fanáticos no pagaron para ver esta basura".