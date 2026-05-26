Qué dicen las encuestas en Colombia: las elecciones presidenciales que los migrantes en EE.UU. miran de cerca

Los colombianos que viven en Estados Unidos ya comenzaron a votar en las elecciones presidenciales de Colombia. En ciudades como Miami, Nueva York y Orlando, los consulados reciben votantes desde esta semana para la primera vuelta del próximo 31 de mayo. La elección definirá al sucesor de Gustavo Petro y, según las últimas encuestas, hay tres nombres que concentran la atención: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Iván Cepeda es el favorito en las encuestas en Colombia

Las principales encuestas publicadas en Colombia ubican a Iván Cepeda al frente de la carrera presidencial. El candidato del Pacto Histórico, cercano al presidente Gustavo Petro, mantiene ventaja en los sondeos, aunque todavía está lejos de los números necesarios para evitar una segunda vuelta.

Según un análisis de CNN, la elección se definirá entre los tres nombres mencionados y la gran incógnita pasa por definir quién acompañará a Cepeda en un eventual balotaje.

Los sondeos más recientes muestran diferencias según la consultora, aunque todos coinciden en darle el primer lugar al aliado de Petro.

Iván Cepeda es el favorito en las encuestas en Colombia INVAMER 44,6% GUARUMO-ECOANALÍTICA 37,1% CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA (CNC) 33,4%

Según la trayectoria que reconstruyó el medio, Cepeda ocupa una banca en el Senado desde 2014 y durante la campaña buscó retener el voto identificado con Petro, aunque buscó evitar que su imagen quedara asociada con ciertas polémicas del actual gobierno.

En las últimas semanas también evitó participar en debates y prefirió concentrarse en actos y recorridas de campaña.

De la Espriella y Paloma Valencia disputan el segundo puesto

La pelea más cerrada aparece detrás de Cepeda. Allí se ubican el abogado Abelardo de la Espriella y la senadora Paloma Valencia, las dos figuras opositoras con mejor intención de voto.

De la Espriella lanzó una campaña centrada en seguridad y endurecimiento de las políticas contra el crimen. También sumó apoyos de sectores conservadores y dirigentes regionales.

Las principales encuestas publicadas en Colombia ubican a Iván Cepeda al frente de la carrera presidencial Invamer

Según CNN, el abogado apunta al “electorado netamente opositor a Petro con un discurso frontalmente de derecha”. Las encuestas le dan estos números:

Invamer: 31,6%

Guarumo-EcoAnalítica: 27,5%

CNC: 30,9%

Paloma Valencia, por su parte, llega como candidata del Centro Democrático luego de ganar la interna de su espacio político. La senadora eligió como compañero de fórmula a Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, en busca de atraer votantes moderados.

Los sondeos más recientes presentan estos porcentajes para la candidata:

Invamer: 14%

Guarumo-EcoAnalítica: 21,7%

CNC: 12,6%

Los migrantes colombianos en EE.UU. ya pueden votar

Las autoridades consulares recordaron que la votación en el exterior seguirá habilitada hasta el domingo 31 de mayo, entre las 8 y las 16 hs, según el horario local de cada ciudad.

Cronograma de elecciones en Colombia 2026 publicado por el Consulado de Miami Instagram/@consuladocolmia

Para votar, los ciudadanos deben presentar la cédula amarilla con hologramas o la versión digital válida del documento. Además de EE.UU., Colombia habilitó mesas en países como España, Reino Unido y Canadá, donde también viven miles de ciudadanos colombianos.

Florida aparece otra vez entre los estados con mayor cantidad de votantes habilitados en el exterior, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En Miami-Dade reside una de las comunidades colombianas más numerosas fuera del país y la elección mantiene atención entre familias que siguen de cerca la situación política y económica.