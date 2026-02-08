Jakucionis anota seis triples sin fallar en la victoria de Heat 132-101 sobre Wizards

WASHINGTON (AP) — Kasparas Jakucionis encestó seis de seis desde la línea de tres puntos y anotó 22 puntos, Bam Adebayo también sumó 22 y el Heat de Miami aplastó el domingo 132-101 a los Wizards de Washington

Norman Powell añadió 21 puntos para Miami, y Kel'el Ware tuvo 19 puntos y 14 rebotes. El Heat rompió una racha de dos derrotas consecutivas y añadió a su récord de equipo un 14º esfuerzo de más de 130 puntos en la temporada

Andrew Wiggins consiguió 11 puntos y diez rebotes mientras el octavo lugar, Miami, se acercó a medio juego del séptimo lugar, Orlando, en la Conferencia Este

Tristan Vukcevic anotó 14 puntos para liderar a Washington. Los Wizards perdieron juegos consecutivos por primera vez desde una racha de nueve derrotas del siete al 24 de enero

Alex Sarr sumó 12 puntos y 12 rebotes para los Wizards, quienes vieron a Kyshawn George y Bilal Coulibaly salir temprano por lesiones

El Heat convirtió un déficit temprano de nueve puntos en una ventaja de 74-52 al descanso. Superaron a los Wizards en rebotes 36-22 en la mitad

Miami forzó diez pérdidas de balón en el tercer cuarto para extender su ventaja a 107-75

