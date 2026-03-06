James Rodríguez, listo para un nuevo capítulo en la MLS y Messi ante otra multitud

La cuenta atrás para el esperado debut del colombiano James Rodríguez en la liga norteamericana (MLS) puede llegar a su fin en la visita del sábado del Minnesota United al Nashville SC

Estas son las claves de la tercera jornada de la MLS, que verá también al Inter Miami de Lionel Messi buscar su segunda victoria ante el DC United y más de 70.000 aficionados y al alemán Thomas Müller perseguir un récord goleador con el Vancouver Whitecaps

- ¿Estreno en Nashville? -

Mientras la MLS atrae la atención fuera de sus fronteras por el intento de reclutar a Antoine Griezmann, todavía falta que uno de los grandes fichajes del año se calce las botas

James Rodríguez, el capitán de la selección colombiana, entró en la convocatoria de Minnesota el pasado fin de semana pero permaneció en el banco durante todo el triunfo ante el FC Cincinnati por 1-0

Tras soportar el frío gélido de Minnesota, el turno del zurdo de Cúcuta puede llegar el sábado en la calurosa Nashville (Tennessee), en un duelo que arrancará a las 19.30 locales (01.30 GMT del domingo)

El exmediapunta del Real Madrid, de 34 años, no tiene tiempo que perder ya que únicamente le quedan 13 partidos asegurados con el United

Su contrato finaliza en junio, mes del arranque de la Copa del Mundo de Norteamérica, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone

James, que fue presentado a la afición un mes atrás, ha estado ultimando su puesta a punto física y su adaptación con sus compañeros del United, que sin él suman cuatro puntos en las dos primeras fechas

Además de los seguidores de Minnesota, la MLS también aguarda el estreno de uno de los futbolistas de mayor renombre en llegar en las últimas temporadas

A esa lista podría añadirse Antoine Griezmann, siempre que fructifiquen las actuales negociaciones del Orlando City para que el francés abandone el Atlético de Madrid

- Mantener el impulso -

Tras estrenar su casillero el domingo ante Orlando, el Inter Miami quiere mantener el impulso el sábado en una visita al DC United (16.30 locales, 21.30 GMT)

El equipo de Messi aprovechó el viaje a la capital para ser recibido el jueves en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, en su condición de campeones de la pasada temporada

El astro argentino, cuyas interacciones con Trump concentraron la atención de la visita, empezó a calentar motores para el año mundialista el pasado fin de semana, con un doblete de goles en el triunfo con remontada ante Orlando por 4-2

Como en ocasiones anteriores, la presencia de Messi ha motivado que el partido ante DC United se traslade a un estadio de la liga de football americano (NFL), el M&T Bank Stadium de los Baltimore Ravens, con capacidad para 71.000 espectadores

- Müller rumbo a récord de goles -

Otro de los puntos de mayor interés de la fecha estará en la visita del sábado de los Vancouver Whitecaps a los Portland Timbers (19.30 locales, 03.30 GMT del domingo)

El alemán Thomas Müller, líder de la escuadra canadiense, tiene la oportunidad de fijar una nueva marca goleadora que abrillante su excepcional adaptación al fútbol norteamericano

Aterrizado a mediados de la pasada temporada, el excapitán del Bayern Múnich suma nueve goles en sus 10 primeras jornadas de MLS, incluido un doblete el pasado fin de semana

Hasta ahora únicamente dos jugadores en la historia de la MLS han alcanzado los 10 goles en 10 partidos de temporada regular, el senegalés Mamadou Diallo y el guatemalteco Carlos Ruiz, ambos más de 20 años atrás

El uruguayo Luis Suárez y el marfileño Didier Drogba, dos de los mejores artilleros de este siglo, necesitaron 11 partidos para llegar a la decena de tantos

Müller, de 36 años, puede igualar a Diallo y Ruiz si anota un gol y después quedarse solo en la cima en caso de volver a marcar