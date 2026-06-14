Japón remonta y le empata 2 a 2 a la poderosa Países Bajos en el Mundial 2026

Japón remontó dos veces ante Países Bajos y se anotó un empate 2-2 con sabor a gloria este domingo en Dallas, en un estreno para ambos equipos que premió la fortaleza anímica de los asiáticos

Los neerlandeses se fueron arriba con cabezazo de Virgil van Dijk a los 51', pero Keito Nakamura igualó seis minutos después. Crysencio Summerville devolvió la ventaja a Países Bajos al 64', y cuando el equipo de Ronald Koeman parecía ganarlo, Daichi Kamada marcó al 88' el agónico 2-2 definitivo.

La pelota al pie y la paciencia de los europeos pareció ser suficiente para un estreno con triunfo, pero los dirigidos por Hajime Moriyasu tenían otros planes, que finalmente concretaron gracias a un desvío que ayudó a la definición de Kamada, centrocampista del Crystal Palace.

En el primer tiempo, el partido estuvo intenso y el bloque defensivo de los nipones funcionó a pleno, con un certero Zion Suzuki bajo los palos.

Las idas y vueltas estaban reservadas para una segunda mitad de alto voltaje, que abrió con un remate de cabeza de manual de Van Dijk y siguió con un misil desde las puertas del área de Nakamura, que avisó que los Samuráis Azules darían pelea hasta el final.

Pese a la reacción casi inmediata que mostró Países Bajos, con un gol de Summerville de zurda que se clavó en el ángulo de Suzuki, Japón tuvo resto y mostró Países Bajos, con la anotación de los hombres de Ronald Koeman.

En un tramo de juego frenético, los neerlandeses se adelantaron de nuevo a los 64 minutos, cuando Summerville, del West Ham, superó a su marcador por la banda derecha y, con la zurda, colocó el balón con rosca en el ángulo inferior derecho de Suzuki.

Pero el héroe de la tarde en Dallas fue Kamada con el gol del agónico empate.

Además de la igualdad, Países Bajos se lleva inquietudes por la presentación de su histórico goleador Memphis Depay, que ingresó al minuto 70 y se mostró lejos de su mejor forma.

Las alineaciones:

Países Bajos: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven - Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch (Nathan Aké 81), Tijjani Reijnders (Quinten Timber 70) - Crysencio Summerville (Teun Koopmeiners 70), Cody Gakpo (Brian Brobbey 85) - Donyell Malen (Memphis Depay 70). DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe (Takehiro Tomiyasu 75), Shogo Taniguchi, Hiroki Ito - Takefusa Kubo (Koki Ogawa 75), Ritsu Doan (Yukinari Sugawara 75), Kaishu Sano, Daizen Maeda (Junya Ito 66), Daichi Kamada, Keito Nakamura - Ayase Ueda (Kento Shiogai 84). DT: Hajime Moriyasu.