Japón y Suecia no se hacen daño y ambos avanzan a 16avos

Japón y Suecia igualaron 1-1 este jueves y ambos avanzaron a dieciseisavos de final del Mundial como segundo del Grupo F y uno de los ocho mejores terceros, respectivamente, por detrás de Países Bajos, que ganó la llave tras vencer 3-1 a Túnez

La selección nipona, que se cruzará con Brasil en la segunda ronda, el lunes en Houston (17.00 GMT), terminó segunda de la serie con cinco puntos, a dos de Países Bajos, mientras que Suecia, que todavía no conoce a su próximo rival, fue tercero con cuatro unidades

Este jueves, en Arlington, vecina a Dallas, Japón abrió la cuenta con tanto de Daizen Maeda a los 56 minutos y Suecia igualó a los 62' con un zurdazo cruzado de Anthony Elanga

Tras un primer tiempo en el que prácticamente no se atacaron en el espectacular estadio cerrado de los Dallas Cowboys de la NFL, Japón sorprendió a los 56 minutos y abrió la cuenta

La apertura llegó tras una notable triangulación, asistencia de Kamada y definición cruzada de Daizen Maeda ante la salida del portero sueco, Jacob Widell Zetterström

Pero los nórdicos reaccionaron rápido y encontraron seis minutos más tarde el tanto de la igualdad y del pase a la segunda ronda

El volante Anthony Elanga, del Newcastle United, empató con un remate cruzado de zurda a media altura, que se le coló en el segundo palo al meta Zion Suzuki, remiso en reaccionar

Alineaciones:

Japón: Zion Suzuki - Ayumu Seko (Tsuyoshi Watanabe, 75), Kou Itakura (Shogo Taniguchi, 39), Hiroki Ito - Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura (Yuto Nagatomo, 75) - Ritsu Doan (Junya Ito, 67), Ayase Ueda (Koki Ogawa, 67), Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu

Suecia: Jacob Widell Zetterström - Gustaf Lagerbielke, Isak Hien (Lucas Bergvall, 37), Victor Lindelöf - Alexander Bernhardsson (Daniel Svensson, 75), Elliot Stroud (Ken Sema, 75), Anthony Elanga, Yasin Ayari - Gabriel Gudmundsson - Viktor Gyökeres, Alexander Isak. DT: Graham Potter