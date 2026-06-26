Fin a la exención de minimis: la CBP anuncia actualizaciones para paquetes de US$800 o menos que llegan a EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció una suspensión indefinida de la exención de impuestos para importaciones de bajo valor, una norma conocida como “de minimis”. La medida afecta a los paquetes que tienen un precio de 800 dólares o menos. Según el organismo, el objetivo es reforzar la seguridad y luchar contra el ingreso de drogas ilegales.

Qué cambia para los paquetes de US$800 o menos con la regla de la CBP

Las autoridades publicaron las nuevas normas sobre el régimen de minimis en el Registro Federal el miércoles 24 de junio, en una actualización que establece procedimientos de entrada más rigurosos. En concreto, la suspensión impacta en mercancías con un valor de US$800 o menos que lleguen al país norteamericano a través de cualquier modo de transporte que no sea la red postal internacional.

El fin a la exención del de minimis se aplica a paquetes con un valor de US$800 o menos que lleguen al país norteamericano a través de cualquier modo de transporte que no sea la red de correo internacional CBP

Con este cambio normativo, todos los paquetes afectados deben utilizar ahora procedimientos de entrada formal o informal (como el Tipo de Entrada 11 para envíos de hasta US$2500). Esto elimina también el proceso simplificado de “levante mediante manifiesto”, que permitía liberar paquetes con información mínima.

De esta manera, los envíos dejan de estar exentos de los impuestos. Por lo tanto, ahora se deberán recaudar los aranceles y tarifas aplicables sobre estas mercancías, independientemente de su valor.

A partir de la entrada en vigor, será necesario proporcionar datos precisos sobre quién envía, quién recibe y qué contiene exactamente el paquete para que la aduana pueda evaluar la seguridad y las tasas.

Asimismo, el proceso de inspección y validación de datos será más exhaustivo, por lo que podría derivar en retrasos. También es posible que las empresas de mensajería o agentes aduanales aumenten sus tarifas de gestión.

Aunque la regla final provisional entró en vigor el 24 de junio de 2026, existe un periodo para recibir comentarios del público que finaliza el 24 de julio.

Con el fin de la exención anunciado por la CBP, se deberán proporcionar datos precisos sobre quién envía, quién recibe y qué contiene exactamente cada paquete Instagram/@cbpfieldops

Regalos y artículos personales: las excepciones que mantiene la CBP

El documento del Registro Federal indica que la regla no afecta a los siguientes artículos, que mantienen sus beneficios actuales:

Regalos de buena fe: aquellos enviados desde el extranjero a personas en EE.UU. con un valor de hasta US$100 (o US$200 si provienen de ciertas posesiones insulares).

aquellos enviados desde el extranjero a personas en EE.UU. con un valor de hasta (o US$200 si provienen de ciertas posesiones insulares). Artículos personales de viajeros: productos domésticos o personales que acompañen a un viajero que llega a EE.UU., con un valor de hasta US$200.

Aunque la normativa excluye el correo postal, se emitió una regla concurrente que suspende de manera similar la exención para mercancías que lleguen a través de la red internacional.

Por qué la CBP suspendió la exención de minimis para compras de bajo valor

De acuerdo con los datos mencionados en el documento oficial, el volumen de envíos de minimis creció de 139 millones en 2015 a más de 1360 millones en el año fiscal 2024. Esto, según las autoridades, impuso una carga insostenible para el procesamiento y la vigilancia por parte de la CBP.

El trabajo de la CBP para interceptar mercadería falsa

En este contexto, las organizaciones criminales aprovechaban el alto volumen y la poca información de los envíos para ocultar contrabando. Así, el nuevo régimen aduanero apunta a detener la entrada de fentanilo ilícito, precursores químicos, armas de fuego y productos falsificados.

Otro motivo corresponde a que originalmente la exención existía porque el costo de recaudar el impuesto era mayor que el impuesto mismo. Actualmente, la tecnología permite la recaudación electrónica automatizada, por lo que el dinero de cobro es insignificante comparado con la cantidad de ingresos que el gobierno dejaba de percibir por la exención.