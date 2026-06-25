Terremoto en Venezuela: Trump envía asistencia humanitaria, vías para rastrear personas y cómo ayudar desde EE.UU.

Los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio provocó una rápida reacción internacional y puso en marcha mecanismos de emergencia para asistir a los afectados. Mientras continúan las tareas de búsqueda entre edificios derrumbados y zonas con daños severos, el gobierno de Estados Unidos anunció el despliegue de recursos para colaborar con las autoridades del país sudamericano.

Terremoto en Venezuela: la respuesta de Estados Unidos y el anuncio de Trump

A través de una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump aseguró que el gobierno estadounidense está preparado para colaborar ante la emergencia.

Trump habló sobre los desastres en Venezuela Truth Social de Trump

El mandatario describió los dos grandes sismos registrados en Venezuela como eventos de enorme magnitud que dejaron un número devastador de víctimas fatales y sostuvo que su administración ya dio instrucciones para que las agencias federales se preparen para actuar con rapidez.

Según los datos más recientes recopilados por Associated Press, el desastre natural dejó al menos 164 personas fallecidas y cerca de 1000 heridos.

En ese mensaje, Trump afirmó que Estados Unidos está “listo, dispuesto y capacitado para ayudar” y remarcó que el país acompañará a los venezolanos en medio de la crisis. Además, señaló que los primeros informes sobre la situación en las zonas afectadas no eran alentadores, lo que aceleró los preparativos para una posible asistencia de emergencia.

Venezuela: Marco Rubio confirmó el envío de equipos de búsqueda y rescate

En un video difundido por el Departamento de Estado, el secretario de Estado Marco Rubio explicó que mantuvo una conversación con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para analizar las necesidades más urgentes derivadas del desastre.

Marco Rubio Sobre La Crísis En Venezuela

Rubio señaló que Estados Unidos ya despliega equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax County, Virginia, y de Los Ángeles, y adelantó que podrían sumarse otros contingentes en las próximas horas.

Según indicó, la prioridad inmediata es localizar sobrevivientes atrapados bajo los escombros y acelerar las operaciones durante las primeras 48 a 72 horas posteriores al terremoto, una ventana considerada crítica para salvar vidas.

El funcionario describió un escenario marcado por numerosos colapsos estructurales y explicó que gran parte del esfuerzo inicial estará orientado a retirar escombros y acceder a edificios destruidos. También advirtió que la infraestructura aeroportuaria sufrió daños importantes, lo que obligará a coordinar alternativas logísticas para trasladar personal, equipamiento y recursos a las áreas afectadas.

De acuerdo con Rubio, otra de las contribuciones estadounidenses consiste en proporcionar imágenes aéreas y análisis visual del territorio, especialmente en sectores costeros donde las autoridades locales todavía no cuentan con una evaluación completa del alcance de los daños. Esa información busca facilitar la identificación de áreas críticas y mejorar la planificación de las tareas de emergencia.

En sus declaraciones, el secretario de Estado también destacó que otros países comenzaron a movilizar ayuda. Mencionó ofertas de asistencia provenientes de Qatar, El Salvador, Chile y otras naciones de la región que iniciaron contactos para coordinar esfuerzos de respuesta humanitaria.

Terremoto en Venezuela: recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos

La Embajada de Estados Unidos en Caracas emitió una alerta de desastre natural después de que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registrara un terremoto de magnitud 7,2 en el estado venezolano de Yaracuy a las 18.04 (hora local) del 24 de junio.

GIF TERREMOTO VENEZUELA

En el comunicado, la representación diplomática recomendó a las personas evitar zonas dañadas, no ingresar a edificios que hayan sufrido afectaciones estructurales, mantenerse informadas a través de medios locales y buscar refugios seguros mientras continúan las evaluaciones de riesgo.

La sede diplomática recordó además que los servicios consulares se encuentran en funcionamiento únicamente para emergencias y difundió los canales de contacto disponibles para ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia.

Entre las recomendaciones difundidas por la embajada figuran las siguientes:

Evitar áreas afectadas por daños estructurales.

No ingresar a edificios comprometidos por el terremoto.

Seguir las actualizaciones de las autoridades y medios locales.

Buscar refugio en lugares seguros.

Mantener actualizados los datos en el programa STEP para recibir alertas oficiales.

La representación estadounidense también recordó la disponibilidad de las líneas de asistencia del Departamento de Estado y los mecanismos de contacto para emergencias fuera del horario habitual de atención.

Safety Check de Facebook: cómo buscar personas tras el terremoto en Venezuela

A medida que avanzan las tareas de rescate, miles de familias pueden conocer el estado de sus seres queridos a través de redes sociales. Una de las herramientas utilizadas para este fin es Safety Check, el sistema de respuesta a crisis de Facebook, que se activa automáticamente cuando ocurre un desastre de gran magnitud.

Los terremotos en Venezuela causaron destrozos

Tras el terremoto del 24 de junio de 2026, la plataforma habilitó esta función para la emergencia en Venezuela. Desde Estados Unidos, los usuarios pueden ingresar a Facebook y buscar la sección denominada “Safety Check” o “Comprobación del estado de seguridad” para verificar si tienen contactos en las áreas afectadas.

Cuando la herramienta está activa, Facebook muestra información sobre amigos que ya confirmaron encontrarse a salvo y también identifica a quienes todavía no realizaron esa actualización. Los usuarios pueden acceder a las notificaciones correspondientes y revisar qué personas registraron su situación luego del desastre.

Cómo ayudar a Venezuela desde Estados Unidos con donaciones

Además de las herramientas para localizar personas y seguir la evolución de la emergencia, quienes deseen colaborar económicamente con las víctimas del terremoto en Venezuela cuentan con campañas internacionales que ya comenzaron a recaudar fondos para financiar asistencia humanitaria.

Entre ellas se encuentra el Fondo de Ayuda por el Terremoto en Venezuela de GlobalGiving, una iniciativa destinada a respaldar a organizaciones locales que trabajan en las zonas afectadas. Según la entidad, los recursos serán utilizados para apoyar tareas de rescate, atención médica de emergencia, provisión de alimentos, agua potable, refugios temporales y programas de recuperación para las comunidades impactadas por el desastre.

Otra organización que puso en marcha una campaña especial es People in Need, que lanzó el llamamiento de emergencia SOS Venezuela. La ONG, que afirma trabajar en el país sudamericano desde hace 12 años a través de una red de organizaciones asociadas, informó que ya movilizó fondos iniciales para comenzar la asistencia y que actualmente evalúa los daños y las necesidades más urgentes de la población afectada.

Quienes quieran obtener más información o realizar una contribución pueden hacerlo a través de las páginas oficiales de GlobalGiving y People in Need, donde ambas organizaciones publican actualizaciones sobre la emergencia y el destino de los fondos destinados a la respuesta humanitaria en Venezuela.