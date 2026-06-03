Javier Bardem aterroriza a Amy Adams en la adaptación televisiva de "Cabo del Miedo"

El español Javier Bardem buscó inspiración en el mundo animal para meterse en la piel del perturbado Max Cady en la versión televisiva de "Cabo del Miedo", y traer el personaje interpretado en el pasado por Robert De Niro y Robert Mitchum a otra generación con otros traumas.

"Hay algo amenazante, un componente animal en Max Cady que siempre ha estado ahí", dijo Bardem en una mesa redonda de cara al lanzamiento de la serie que llega a la plataforma Apple TV el 5 de junio.

"Tiene algo que no te deja quitarle los ojos de encima, pero cuando menos lo esperas, te puede atacar (...) y fuimos en esa dirección", agregó el actor de 57 años.

"¡Un predador paciente!", le complementó su antagonista en la pantalla, Amy Adams.

La actriz de 51 años interpreta a Anna Bowden, quien al igual que su esposo Tom (Patrick Wilson) y sus dos hijos, se convertirá en el blanco de la furia de Cady, un exconvicto que cumplió condena acusado de matar a su esposa.

Para el rol, Adams se inspiró en las actrices clásicas "por la forma en que podían equilibrar una feminidad extrema con una voluntad y determinación absolutamente inquebrantables".

"Creo que es simplemente parte de cómo me gusta ver a las mujeres, fuertes y suaves a la vez. Me encanta esa contradicción", acotó.

- "Los verdugos" -

La serie está basada en el libro "Los verdugos" (1957) de John D. MacDonald, del cual hay dos versiones cinematográficas, una de 1962 y la otra de 1991, protagonizada por De Niro, Nick Nolte y Jessica Lange, y dirigida por Martin Scorsese.

Scorsese y Spielberg son productores ejecutivos de la serie creada por Nick Antosca.

"Ellos leyeron los guiones, dieron sus observaciones, vieron los episodios", dijo Antosca en la mesa redonda.

El también guionista defendió expandir "esta pesadilla atemporal" a una serie de 10 episodios para traer elementos del pasado e introducir "muchas sorpresas y giros" que reflejen la cultura del momento, "así como las versiones previas".

Uno de estos nuevos elementos es la historia de Cady, cuyo juicio termina uniendo a su entonces abogada Anna y al fiscal que lo acusa, un joven Tom Bowden.

"Ellos se casan por el juicio, tienen hijos por el juicio, así que esta condena y su sufrimiento es la base de su felicidad", comentó.

Para Antosca, "Cabo del Miedo" es la historia "de la destrucción de una familia que se siente segura", y el aspecto más aterrador de la trama es que "un monstruo" es capaz de "encontrar vulnerabilidades invisibles", y psicológicamente, poco a poco, separar a los miembros de la familia.

Pero el formato televisivo le permitió además dar más profundidad a Cady y mostrar la evolución de su furia.

"Quería que la audiencia pudiese a veces simpatizar con él, y otras veces, tenerle pavor".

Bardem, en la alfombra roja de la serie en Los Ángeles, sostuvo que el elemento tecnológico fue crucial para traer la historia a la década actual.

"El hecho de poder manejar, manipular el pensamiento, la idea, la voluntad a través de lo que leen por este teléfono, por el ordenador... Él es un hombre consciente de eso y lo utiliza", dijo a la AFP.

El thriller veraniego, ambientado en la pantanosa Georgia, incorporó a los jóvenes Joe Anders y Lily Collias para encarnar a los hijos de la atormentada familia Bowden.