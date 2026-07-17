Jefe de la ONU condena ataques contra objetivos civiles en Oriente Medio

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el viernes de "inaceptables" los ataques contra infraestructuras civiles en Oriente Medio, después de que Irán acusara a Estados Unidos de bombardear sus redes de transporte y telecomunicaciones.

"El secretario general sigue profundamente preocupado por la continua escalada militar entre Irán y Estados Unidos", declaró su portavoz Farhan Haq a periodistas.

Guterres "está particularmente preocupado por los ataques contra infraestructuras civiles en Irán y en toda la región. Tales ataques son inaceptables", agregó.

Estados Unidos no ha confirmado las acusaciones de Irán de que haya atacado objetivos civiles.

En Kuwait, una planta eléctrica y de desalinización de agua fueron alcanzadas por un ataque iraní, según el emirato.

Las fuerzas armadas de Jordania, Bahrein y Catar también informaron de ataques aéreos.