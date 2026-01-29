Jefe de la ONU llama al diálogo sobre Irán para evitar "consecuencias devastadoras"

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, abogó el jueves por la diplomacia para resolver las crecientes tensiones entre Irán y Estados Unidos, en medio de amenazas militares mutuas y mientras el presidente estadounidense Donald Trump presiona por un acuerdo nuclear con Teherán.

"Hemos condenado firmemente la horrible represión que ha tenido lugar en Irán", declaró el jefe de la ONU durante una conferencia de prensa en la sede de la organización en Nueva York.

"Seguimos con preocupación las discusiones en curso y consideramos importante que exista un diálogo a fin de alcanzar un acuerdo, especialmente sobre la cuestión nuclear, y evitar así una crisis que podría tener consecuencias devastadoras para la región", añadió.

Las protestas que sacuden la República Islámica de Irán empezaron a finales de diciembre por el costo de vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido desde la revolución de 1979.