Jefe de OEA pide "madurez" a líderes políticos hondureños para aceptar resultado electoral

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, pidió este viernes "madurez" a los líderes políticos hondureños para aceptar el resultado electoral y evitar pronunciamientos que dificulten la resolución de la crisis.

Casi dos semanas después de los comicios aún se desconoce el resultado final, y se ha abierto una revisión de unas 2.700 actas de votación consideradas inconsistentes.

La OEA recibirá el lunes el informe de la misión electoral que envió a Honduras para los comicios del 30 de noviembre.

Ramdin declaró que ha mantenido un contacto regular con esa misión.

"Lo único que puedo hacer en estos momentos es pedir a todos los líderes políticos, a los candidatos en especial, que se abstengan de hacer cualquier tipo de declaración que agrave la situación", indicó.

"Alguien va a ganar, otros van a perder. Tenemos que tener la madurez para aceptar esa realidad", añadió.

"No podemos aceptar a candidatos no presidenciales que hagan declaraciones que parezcan que interfieren en un proceso" electoral, añadió.

Preguntado sobre si se refería a actores políticos dentro o fuera de Honduras, Ramdin contestó: "dentro de Honduras".

El presidente estadounidense Donald Trump declaró abiertamente su preferencia por el candidato conservador Nasry Asfura, que lidera el conteo de votos con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude.

Las acusaciones son secundadas por la presidenta izquierdista Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, rezagada en tercer lugar y quien pidió la nulidad de los comicios tras criticar las declaraciones de Trump.

Preguntado sobre esa declaración partidista de Trump, Ramdin dijo: "no es solamente el presidente de Estados Unidos quien ha hecho eso". "Otros lo han hecho en otras elecciones, pero no tan prominentes".

"Me refiero a que es una tendencia. Nuestro hemisferio está cambiando. Y con ello el contexto político, la manera como los países se relacionan entre sí", añadió.

A la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del lunes acudirá el subsecretario de Relaciones Exteriores hondureño, Gerardo Torres.

La misión electoral de la OEA a Honduras fue liderada por el diplomático uruguayo Eladio Loizaga.