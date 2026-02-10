Pablo Lavallén improvisó un VAR con su teléfono y apuntó contra todo el fútbol hondureño por una polémica

Una serie de polémicas en un partido del fútbol hondureño que se disputó el último domingo dejó muy enojado a un entrenador argentino. En la derrota como local de Marathón por 1 a 0 ante Real España, por la cuarta fecha de la Liga Nacional, Pablo Lavallén habló en la conferencia de prensa y apuntó contra todos por lo sucedido en los minutos finales del encuentro. Al DT se lo vio en el campo de juego con un celular mostrándole al árbitro principal una de las jugadas controversiales. En este contextó podría recibir un duro castigo.

Las acciones polémicas se dieron en el final del partido. En primer lugar, a Marathón le invalidaron el 1-0 a los 43 por un offside de Carlos Pérez que no existió y fue marcado por la asistente número dos Lourdes Noriega. Esto enojó a Lavallén, que recibió la amarilla.

A los 48, el arquero del equipo local César Samudio derribó en el área a Nixon Cruz y el árbitro principal Jefferson Escobar cobró penal. Sin embargo, el futbolista que recibió la infracción habría arrancado en posición adelantada y no fue advertida. Eddie Hernández marcó la pena máxima y en ese momento, la cámara enfocó al entrenador argentino que aplaudía con ironía y también hizo una seña con su mano como si se tratara de un robo. Vale destacar que en el fútbol hondureño no se utiliza el VAR.

El partido finalizó con el triunfo de Real España en el clásico de San Pedro Sula que se disputó en el estadio Yankel Rosenthal y allí comenzó todo. Cuando terminó el partido Lavallén entró al campo de juego con un teléfono celular y le mostró a Escobar una de las jugadas polémicas que se dieron en el desarrollo del partido. Por ese motivo fue expulsado, pero lo más saliente se dio en la conferencia de prensa.

⌚| 90+6' ¡GOOOOL! EDDIE HERNÁNDEZ ejecuta con frialdad desde los once pasos y le da el triunfo a los aurinegros



🦖Marathón 0-1 Real España🚂

🗓️ Jornada 4

🔴 EN VIVO por Deportes TVC+



Minuto a minuto📲 https://t.co/6C3jQJc6KS pic.twitter.com/d6WF2du26Q — Deportes TVC (@DeportesTVC) February 8, 2026

Sin responder preguntas, el argentino dijo: “Tengo dos sensaciones, no sé si es producto de la mala fe o de la incapacidad. Las dos son malas”, expresó en primer lugar en un tono tranquilo. Luego continuó: “Yo no me callo y los árbitros nos echarán porque vamos a hablar con la verdad y vamos a mostrar imágenes con la verdad. Yo pido una fuerte sanción si se comprueba que dos jugadas te arruinan un partido, un campeonato”.

Con la derrota, Marathon quedó en el cuarto lugar con cinco puntos. Por su parte, Real España llegó a 10 y es el líder y en la conferencia de prensa el entrenador empezó a levantar la voz. “Lo que pasó en los últimos cinco minutos fue vergüenza nacional. Le dije al árbitro que me va a tener que venir a pedir perdón, cuando me encuentre en otro partido si sigo trabajando acá. Cuando me diga que se equivocó, ya no sirve, ya perdimos la punta del campeonato”.

Por último, apuntó contra la dirigencia del fútbol hondureño y también les hizo un pedido a los periodistas: “Que revisen a los árbitros. Y ustedes no sean cómplices, digan lo que ven, si no nos ganan los intereses y vamos a seguir hundidos en el fútbol hondureño, me cansé de que me roben. Mejoren el fútbol hondureño, ¿me van a dar 10 fechas? que me den 10 fechas ¿sabes por qué? porque digo la verdad, que es incómoda. Es lo único que tengo que decir. Espero que reflexionen”, cerró.

“ES UNA VERGÜENZA…” 🫢🔥 El técnico Pablo Lavallén, entrenador del CD Marathón, no se guardó nada luego de caer ante el Real España.



Escucha sus palabras en #GolXGol. pic.twitter.com/4Au3HVpNUA — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 9, 2026

Por lo sucedido, Pablo Lavallén podría recibir un duro castigo. El mismo se resolvería este martes por parte de la Comisión Nacional de Disciplina. Por la expulsión debido a conducta incorrecta frente a los árbitros del partido (confrontar a los árbitros), el Artículo 49, numeral 1, establece que toda persona expulsada directamente será sancionada con tres (3) partidos por conducta antideportiva contra un oficial de partido.

Pero no todo queda allí. Por los dichos en la conferencia de prensa en contra del arbitraje (incitación a la hostilidad o a la violencia), el Artículo 53, numeral 1, indica que un oficial que públicamente vierta declaraciones, expresiones o ejecute acciones en deshonra, descrédito o menosprecio contra árbitros, la FFH (Federación de Fútbol de Honduras) y sus miembros, las Ligas, las comisiones de FFH y en general contra cualquier oficial antes, durante o después de un partido, será sancionado con una suspensión de cuatro juegos como mínimo y prohibición de acceso a estadios por el mismo periodo.

Considerando ambas infracciones, el castigo mínimo que recibiría Pablo Lavallén sería de cuatro a cinco partidos de suspensión, además de la prohibición de acceso a estadios por el mismo período y una multa máxima de 30.000 lempiras, equivalente a poco más de 1.100 dólares.