Jefe de OpenAI dice que el Pentágono podrá utilizar sus modelos con ciertas "salvaguardias"

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció el viernes un acuerdo con el Pentágono para usar sus modelos en la red clasificada de la agencia de defensa, utilizando salvaguardias técnicas

"Dos de nuestros principios de seguridad más importantes son la prohibición de la vigilancia masiva a nivel nacional y la responsabilidad humana en el uso de la fuerza, incluidos los sistemas de armas autónomas", escribió Altman en su red social X

El anuncio se produce después de que la startup de IA rival Anthropic desatara la indignación de la administración Trump esta semana por insistir en incluir salvaguardias similares en su propio acuerdo con el Pentágono