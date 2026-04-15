Lionel Messi le destrozó la lente a un fotógrafo latino en Miami y hacen campaña para comprarle una nueva

Un incidente ocurrió durante la previa del encuentro entre Inter Miami y Austin FC y generó repercusión en redes sociales. Un disparo de Lionel Messi mientras practicaba remates alcanzó la cámara de un fotógrafo ubicado detrás del arco, lo que dejó el equipo fuera de funcionamiento. Por este motivo, su jefe inició una campaña solidaria.

Cómo ocurrió el incidente durante el calentamiento del Inter Miami

El incidente tuvo lugar durante la inauguración del nuevo estadio del Inter Miami, conocido como Nu Stadium, en un partido frente a Austin FC. El momento fue registrado por la periodista argentina Manuela Moretta, quien viralizó el contenido.

Un disparo desviado de Lionel Messi impactó accidentalmente la cámara profesional

“Otra vez un jugador de la Selección Argentina me da un pelotazo. No me quejo", publicó la periodista en TikTok junto al video que acumula más de 1,9 millones de visualizaciones.

La situación se produjo durante la rutina previa al partido, cuando Messi realizaba remates al arco. En uno de los intentos, la pelota cambió de trayectoria y se dirigió hacia donde se encontraban los periodistas, incluido el fotógrafo identificado como Alex Rubio, quien se llevó la peor parte.

Rubio se encontraba cerca del arco, desde donde acostumbra a tomar las imágenes del calentamiento y los partidos. El impacto afectó directamente la lente de su cámara, que dejó de funcionar pocos minutos después.

“Te la rompió Messi. Te la rompió Messi. Yo me quedé... sí me la rompió Messi", relató el fotógrafo en una entrevista con Telemundo.

El propio trabajador explicó posteriormente que el golpe ocurrió en uno de los últimos disparos y que no logró reaccionar a tiempo para evitar el daño.

El fotógrafo fue identificado como Alex Rubio GoFundMe

La campaña para reponer el equipo dañado del fotógrafo cuya cámara recibió un pelotazo de Messi

Tras el episodio, el responsable del medio para el que trabaja Alex Rubio inició una campaña de recaudación para reemplazar la cámara. La colecta se realizó a través de la plataforma de financiamiento colectivo GoFundMe.

“Si bien es una historia que sin duda contará durante años, las historias no pueden arreglar las cámaras", señaló su jefe en la campaña. “Alex es un fotógrafo entregado que plasma la energía y el espíritu de cada partido a través de su lente”, señaló.

Aunque parecía que la pelota solo dañó el accesorio, la cámara dejó de funcionar por completo minutos después Instagram @cincosolesmedia

El objetivo es reunir fondos para cubrir el costo del equipo necesario para continuar con su actividad laboral. La iniciativa que ya cuenta con US$2682 recibió aportes de seguidores y aficionados del Austin FC.

“Por favor, contribuyan y ayuden a Alex a volver a tomar fotos, capturando a los jugadores de Verde en todo su esplendor”, agregó su jefe.

Por su parte, el fotógrafo le aseguró a Telemundo que gracias a la recaudación logró reunir los fondos necesarios para comprarse una cámara nueva.

El incidente ocurrió mientras el fotógrafo documentaba en precalentamiento de Lionel Messi Instagram @cincosolesmedia

El Inter de Miami inauguró el Nu Stadium

El incidente ocurrió en el marco de la apertura del Nu Stadium, ubicado en el complejo Freedom Park cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El recinto tiene capacidad para más de 26.000 espectadores, según la información oficial.

El partido inaugural se disputó entre el equipo local y Austin FC, con inicio programado en horario nocturno. El evento marcó el estreno oficial del nuevo escenario deportivo.

Durante la jornada, se desplegaron operativos logísticos debido al flujo de público en la zona. El incidente con el fotógrafo se produjo antes del inicio del encuentro, durante las actividades previas en el campo de juego.

Alex Rubio señaló que el hecho forma parte de los riesgos asociados a su trabajo en eventos deportivos. “Una de las reglas no escritas es mantener siempre la cabeza en un giro. No lo hice y pagué el precio", señaló en Instagram.