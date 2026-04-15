Precio actualizado del Tesla Cybertruck en abril 2026

El Tesla Cybertruck 2026, la pickup eléctrica de la marca, se comercializa en Estados Unidos en tres versiones que se diferencian por potencia, nivel de equipamiento y capacidades técnicas. En abril se pueden encontrar modelos desde 69,990 dólares, mientras que las opciones más avanzadas, como el Tesla Cybertruck Cyberbeast, se acercan a US$100 mil al ser vehículos con mayor rendimiento.

Cuáles son los precios oficiales del Tesla Cybertruck

Tesla ofrece varias opciones del Tesla Cybertruck dentro de su catálogo. Desde una versión de entrada, que es la más accesible, hasta una alternativa de mayor desempeño, que puede costar hasta US$30.000 más.

La ley “One Big Beautiful Bill Act” permite deducir hasta US$10.000 en intereses Tesla

Estas son:

Dual Motor : US$69.990

: US$69.990 Premium : US$79.990

: US$79.990 Cyberbeast (Tri-Motor): US$99.990

Las diferencias entre los modelos se explican por su funcionamiento mecánico, el nivel de aceleración y las capacidades para tareas exigentes.

Las versiones Dual Motor y Premium utilizan un sistema de doble motor con tracción integral, mientras que la variante Cyberbeast incorpora tres motores que refuerzan el desempeño general.

En términos de aceleración, las dos primeras opciones alcanzan los 96 km/h en 4,1 segundos, mientras que el modelo más avanzado reduce ese tiempo a 2,6 segundos.

A su vez, la capacidad de remolque parte de 7500 lb (3401 kg) en la versión base y llega hasta 11.000 lb (4989 kg) en las superiores.

Los incentivos fiscales que permite deducir parte del valor del Cybertruck

El Tesla Cybertruck puede acceder a distintos beneficios fiscales en EE.UU., que varían según el uso del vehículo y el tipo de comprador. Según detalla Tesla, estos beneficios pueden presentarse como reembolsos o créditos fiscales, que se aplican al momento de la compra o al presentar la declaración de impuestos.

En el caso de uso personal, la normativa vigente contempla deducciones sobre los intereses del préstamo. Esto se vincula con que la empresa permite financiar la compra del Tesla Cybertruck en cuotas, con esquemas estimados que incluyen pagos desde US$1099 mensuales para la gama de entrada en un plazo de 72 meses. La tasa anual es cercana al 5,09% para perfiles con crédito alto.

La Cyberbeast alcanza alrededor de 515 km por carga Tesla

A través de la ley conocida como “One Big Beautiful Bill Act”, los compradores pueden deducir hasta US$10.000 en intereses si adquieren un vehículo nuevo de menos de 14.000 libras (6350 kg), ensamblado en Estados Unidos, entre el 1° de enero de 2025 y el 1° de enero de 2029.

Este beneficio no aplica a vehículos usados ni a contratos de leasing y comienza a reducirse para ingresos superiores a US$100 mil anuales en individuos o US$200 mil en parejas.

Para vehículos destinados a actividades comerciales, existe el beneficio de la Sección 179. Este esquema permite a empresas deducir hasta US$31.300 al adquirir un vehículo nuevo con un peso bruto vehicular de al menos 6000 libras (2722 kg). Para acceder, el uso comercial debe superar el 50% del tiempo.

¿Qué autonomía y tiempos de carga tiene el Cybertruck?

La autonomía del Tesla Cybertruck permite estimar cuánto se puede conducir antes de detenerse a cargar. Las versiones Dual Motor y Premium alcanzan hasta 325 millas (523 km), mientras que la Cyberbeast logra recorrer en torno a 320 millas (515 km).

La carga rápida recupera cerca del 50% de la batería en 15 minutos Tesla

En condiciones de carga rápida, el vehículo puede recuperar casi la mitad de esa autonomía en solo 15 minutos. No obstante, los valores pueden variar, influenciados por factores como la velocidad, el clima o el estado de la batería.