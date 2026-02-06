Jefe del Estado Mayor de EE. UU. se reúne con su par libanés en Washington

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, se reunió esta semana con el comandante en jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal, indicó el jueves un portavoz, meses después de la cancelación de una primera visita del responsable libanés a Washington

Durante sus conversaciones con Haykal el martes, y la víspera con un responsable catarí de Defensa, el general Dan Caine reafirmó "la importancia de las relaciones duraderas de Estados Unidos en Oriente Medio en materia de defensa", explicó en un comunicado Joseph Holstead, portavoz del Estado Mayor sin precisar la identidad del catarí

Haykal tenía previsto visitar Washington en noviembre de 2025, pero el viaje fue cancelado después de que funcionarios políticos y militares estadounidenses anularan sus reuniones con él solo horas antes, dijo en aquel momento a la AFP una fuente militar

El influyente senador estadounidense, el republicano Lindsey Graham, denunció entonces en X lo que describía como "los esfuerzos casi inexistentes" de Rodolphe Haykal para desarmar a Hezbolá

El gobierno libanés está sometido a una intensa presión de Estados Unidos para desarmar a la formación proiraní, en un contexto de temor a una escalada de los ataques israelíes en Líbano

Desde la anulación de la visita, el ejército libanés ha realizado avances hacia ese objetivo y anunció a comienzos de enero haber concluido "la primera fase" de su plan de desarme de Hezbolá, que concierne a la parte sur del país entre la frontera israelí y el río Litani

Hezbolá, que salió debilitado en noviembre de 2024 de una guerra mortífera con Israel, se niega a entregar sus armas en el resto del país