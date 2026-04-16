Costco cierra sus tiendas en Estados Unidos por 24 horas: cuándo aplica la medida

Costco confirmó que cierra todas sus tiendas el 25 de mayo de 2026 por el feriado federal del Memorial Day (en español, Día de los Caídos). Al ser considerado un día inhábil oficial por el gobierno estadounidense, las sucursales se tomarán un descanso de 24 horas, sumándose a decenas de cadenas en ese país como parte de su calendario habitual de fechas conmemorativas.

Costco anuncia que no abrirá en Memorial Day

El presidente Donald Trump habla durante la 157ma Conmemoración Nacional del Día de los Caídos en Guerras, en el Cementerio Nacional de Arlington, en mayo de 2025 Jacquelyn Martin - AP

La tienda anunció a través de su página oficial cuáles son los días festivos del año en los que no tendrá servicio y entre ellos se encuentra el de mayo. La lista total la componen:

Año Nuevo

Domingo de Resurrección

Día de los Caídos

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Acción de Gracias

Navidad

Si bien los directivos de la compañía no emitieron un comunicado para explicar los motivos, es un día que suele compartirse en familia y por ello se cierran diversos servicios.

Según ScrapeHero, una empresa de datos, Costco tiene más de 600 tiendas alrededor del territorio estadounidense. California es el estado que concentra la mayor cantidad de almacenes, por lo que sus residentes deberán tomar medidas para enfrentar el cierre de 24 horas.

Costco cerrará todas sus tiendas por el Día de los Caídos, siguiendo su política de cierre en feriados nacionales Foto: X @porktendencia

Cuál es el estado de EE.UU. donde habrá mayor afectación por el cierre de Costco

California es el que representará el cierre más grande del país por sus 144 sucursales, un 22% del total de tiendas que hay en EE.UU. El resto de ubicaciones están divididas entre Texas, Florida, Illinois, entre otros.

Texas: 46 tiendas (7%)

Washington: 35 (5%)

Florida: 35 (5%)

Illinois: 24 (4%)

Nueva Jersey: 21 (3%)

Arizona: 20 (3%)

Nueva York: 19 (3%)

Michigan: 19 (3%)

Virginia: 17 (3%)

Otras tiendas de Estados Unidos que estarán cerradas en el Memorial Day

Costco no es la única cadena que cerrará. Al ser un feriado federal, decenas de tiendas no abrirán sus puertas como:

Natural Grocers

UPS

FedEx

Servicios Públicos (bancos, instituciones gubernamentales, etc.)

UPS también permanecerá su servicio en el Memorial Day Paul Sakuma - AP

Qué tiendas estarán abiertas en EE.UU. el Memorial Day

Si bien todavía no hay un informe oficial sobre qué tiendas estarán abiertas, todos los años los supermercados más grandes suelen permanecer en servicio. USA Today informó para 2025 cuáles serían, por lo que se espera que este año se repita la alineación.

Walmart

Sam’s Club (tendrá horario especial)

Kroger y afiliadas

Trader Joe’s

Target

Publix

Aldi

Albertsons y afiliadas

Whole Foods Market

H-E-B

¿Qué se hace en el Memorial Day?

Según The Old Farmer’s Almanac, en el Día de los Caídos se honra a los hombres y mujeres que fallecieron en acto de servicio militar en Estados Unidos: “Los voluntarios suelen colocar pequeñas banderas estadounidenses en cada tumba de los cementerios nacionales”.

Todos los años, además, se realiza un evento nacional para conmemorar la memoria de los veteranos que murieron por el país. “Al amanecer, las banderas se izan rápidamente a toda asta y luego se bajan a media asta, donde permanecerán hasta el mediodía”, se describe en la celebración.