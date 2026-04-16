Desde Texas a California: el mapa de los tornados en EE.UU. y el fenómeno que se intensifica en Illinois este 2026

Mientras el calor comienza a aproximarse a Estados Unidos en abril, la temporada de tornados ya entró en actividad con varios reportes en distintos estados. Desde Texas a California, los meteorólogos monitorean el progreso del fenómeno climático que tiene su auge en mayo. En algunas jurisdicciones, como Illinois, las tormentas severas causaron daños y afectaron a la población durante la última semana.

El mapa de los tornados en EE.UU. que abarca desde Texas hasta California

Si bien el territorio de EE.UU. está expuesto a tormentas intensas durante todo el año, el pico suele ocurrir en los meses de primavera y verano.

Así como los huracanes afectan a Florida y zonas cercanas desde septiembre, los tornados generalmente dejan graves consecuencias a su paso por el sur, partes de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste.

Los tornados comienzan a azotar a EE.UU. desde marzo, aunque abril, mayo y junio son los meses de mayor actividad Freepik

En general, la temporada comienza en marzo, aunque su intensidad aumenta de manera progresiva. En los últimos siete días, los meteorólogos registraron al menos 28 tornados en el territorio continental de EE.UU. El más reciente se registró en el condado de Marquette, Wisconsin, el 14 de abril.

Un mapa compartido por CNN con datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y el Centro de Predicción de Tormentas muestra el número y la ubicación de los informes preliminares de tornados registrados durante la última semana.

Dónde hay tormentas hoy en EE.UU.

Según el mapa, actualmente figuran tormentas severas en California, así como en Minnesota, Wisconsin, Iowa, Nebraska, Kansas, Missouri. Oklahoma y Texas.

La última actualización ocurrió el 15 de abril. Es necesario remarcar que los reportes son preliminares y se filtran por proximidad geográfica y por día para evitar eventos duplicados.

El mapa muestra los tornados que se desarrollaron en los últimos días en EE.UU., con actividad desde California a Texas CNN

El fenómeno que se intensifica en Illinois este 2026 e incrementa el desarrollo de tornados

En este 2026, algunas zonas de ese país estuvieron expuestas a un mayor número de tornados que otras, con concentraciones en el Medio Oeste, las Grandes Llanuras y el Sur. Desde que comenzó el año, se registraron al menos 321 tornados.

Los estados que experimentaron la mayor cantidad en lo que va de 2026 son Mississippi, Louisiana e Illinois.

En Illinois, una tormenta severa azotó al territorio durante la noche del martes 14 de abril. De acuerdo con CBS News, residentes de todo el estado despertaron con daños por inundaciones significativas.

El área más afectada fue Pearl City, en el condado de Stephenson, donde se emitieron advertencias de tornado que obligaron a los residentes a refugiarse en sótanos. Asimismo, se registraron inundaciones graves en DuSable Lake Shore Drive y en Irving Park Road, donde el agua alcanzó profundidad suficiente para detener vehículos.

Según NBC, residentes de varios suburbios de Chicago reportaron que las sirenas de tornado sonaron durante las tormentas del martes. Esto se debe a que las autoridades de algunos municipios las activan cuando existe la amenaza, pese a que no se emita una alerta.

Los consejos del NWS para resguardarse durante un tornado

El pronóstico de tornados y tormentas para EE.UU.

Los meteorólogos advierten que para esta semana proyectan el desarrollo de tormentas de mayor riesgo que la anterior. El reporte de AccuWeather indica que se extenderán desde el centro de EE.UU. hasta algunas zonas del este.

De acuerdo con los expertos, para este miércoles 15 de abril se esperan fuertes tormentas eléctricas, lo que incluye algunos tornados, que se extenderán desde el centro-norte de Texas hasta el centro de Wisconsin, hacia el este hasta el norte y el oeste de Pensilvania y la zona sur del estado de Nueva York.

Las condiciones climáticas adversas afectarán en mayor medida al área que abarca desde las cercanías del río Rojo, en el centro-norte de Texas, hasta el sureste de Iowa y el noroeste de Illinois.

El pronóstico de tormentas del 16 de abril en EE.UU.

El jueves, un sistema de tormentas se alejará antes de que otro llegue a las Grandes Llanuras. El viernes y el sábado, una amplia zona de tiempo severo se extenderá desde las Grandes Llanuras hasta parte del Medio Oeste.