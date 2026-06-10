Jefe del Pentágono visitará Guantánamo mientras EE.UU. aumenta la presión sobre Cuba

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, viajará el miércoles a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para "interactuar con las tropas", informó el Pentágono.

La visita, anunciada en un comunicado muy breve el martes por la tarde, se produce en momentos en que Washington incrementa la presión sobre Cuba mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

El presidente Donald Trump, que tuvo un importante respaldo de la comunidad de origen cubano en su regreso a la Casa Blanca, ha señalado en repetidas ocasiones que quiere derrocar al gobierno comunista de Cuba.

La Bahía de Guantánamo, en la costa suroriental de Cuba, se hizo tristemente célebre por los abusos contra prisioneros detenidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Además de Guantánamo, el Pentágono indicó que Hegseth también viajará a Tampa, Florida, donde tiene su sede el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), que supervisa las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, incluidas las operaciones contra Irán.

A finales de mayo, el principal general estadounidense a cargo de las operaciones en América Latina visitó Guantánamo, donde se reunió con mandos militares cubanos.

Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con funcionarios cubanos.

Trump también ha intentado utilizar la base de Guantánamo como centro de detención para deportaciones de migrantes.