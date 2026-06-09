Hora de EE.UU. de la apertura del Mundial 2026 este jueves 11 de junio desde el estadio Azteca

Con gran expectativa, la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, el primer recinto en la historia en albergar tres partidos inaugurales del torneo. La edición más grande del Mundial 2026 contará con 48 selecciones, 104 partidos y tres ceremonias inaugurales distribuidas entre México, Canadá y Estados Unidos.

Mundial 2026: los horarios de EE.UU. para la ceremonia inaugural en México

Según informó FIFA, los festejos comenzarán en Ciudad de México antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia se llevará a cabo en el histórico estadio de la capital mexicana y precederá de manera inmediata al debut del seleccionado anfitrión.

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La transmisión de la ceremonia arrancará en los siguientes horarios de Estados Unidos:

Horario del Este (ET): 13.30 hs

13.30 hs Horario Central (CT): 12.30 hs

12.30 hs Horario de la Montaña (MT): 11.30 hs

11.30 hs Horario del Pacífico (PT): 10.30 hs

Artistas, música y desfile de banderas: cómo será la apertura del Mundial 2026

El espectáculo fue diseñado por el productor italiano Marco Balich, responsable de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y de la inauguración del Mundial de Qatar 2022.

De acuerdo con los organizadores, la apertura combinará:

Discursos de bienvenida.

Desfile de banderas.

Presentación del balón oficial.

Aproximadamente 30 minutos de entretenimiento musical.

El concepto visual de México estará inspirado en el tradicional papel picado, mientras que Canadá utilizará un mosaico representativo de su identidad multicultural. Estados Unidos, en tanto, tendrá como eje una representación brillante de la Copa del Mundo.

La cantante colombiana Shakira y Burna Boy interpretarán en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del torneo. También participarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Vista del Estadio Azteca de la Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial, el 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano) Fernando Llano - AP

Cuándo serán las ceremonias inaugurales en Canadá y Estados Unidos

Tras el primer evento, las celebraciones continuarán el viernes 12 de junio con las aperturas en las otras dos sedes anfitrionas.

La ceremonia de Canadá se realizará a las 13.30 hs ET en el BMO Field de Toronto, antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. Los artistas principales serán Alanis Morissette y Michael Bublé. Por su parte, la ceremonia en Estados Unidos tendrá lugar ese mismo día a las 16.30 hs ET en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

El espectáculo contará con las actuaciones de Katy Perry, LISA, Rema, Anitta y Future. Por último, la FIFA confirmó que la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, incluirá el primer espectáculo de entretiempo en la historia del torneo. Madonna, Shakira y BTS encabezarán la presentación.

El cronograma completo de partidos que se jugarán en México en el Mundial 2026 Fotomontaje editado con IA (@estadiobanorte / Unsplash / FIFA)

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