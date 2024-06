Jeff Bezos envío un memo a la redacción de The Washington Post en medio de una transición turbulenta

Escuchar

WASHINGTON.- En medio de un período turbulento de cambios en el liderazgo y desafíos financieros, Jeff Bezos, el propietario de The Washington Post, se dirigió al personal del periódico el martes, y enfatizó su compromiso de mantener los estándares periodísticos y la ética que han definido la institución durante mucho tiempo.

En un comunicado, Bezos aseguró a los empleados que, a pesar de las controversias y la reorganización de la junta editorial, los valores fundamentales de The Washington Post permanecerían inalterados. “Sé que ya escucharon esto de Will, pero quería dejarlo claro: los estándares y la ética periodística en The Post no cambiarán” escribió Bezos. “Es justo decir que esto no puede ser lo mismo de siempre en The Post”.

Jeff Bezos finally breaks his silence re: turmoil at the @washingtonpost. This memo to leadership can be read, at best, as non-commital—check back later. But I’d say it’s mostly being read as a validation of the status quo by a very restive newsroom. pic.twitter.com/ffsloOSg05 — Paul Farhi (@farhip) June 18, 2024

En las últimas semanas, Bezos reconoció el continuo escrutinio en torno al nombramiento de Will Lewis como el nuevo CEO y la posterior selección de Robert Winnett como editor ejecutivo. Lewis, anteriormente asociado con The Wall Street Journal y The Sunday Times, ha enfrentado críticas por su supuesta implicación en prácticas éticamente cuestionables, como el uso de registros telefónicos robados durante su tiempo en el Sunday Times.

“Como editores que han dado forma y guiado nuestra cobertura, también saben que nuestros estándares en The Post siempre han sido muy altos”, comunicó Bezos.

La reestructuración del liderazgo llega en un momento en que el Washington Post está lidiando con pérdidas financieras significativas, proyectadas en 77 millones de dólares. Bezos subrayó la necesidad de adaptación e innovación en respuesta al panorama mediático en rápida evolución: “El mundo está evolucionando rápidamente y necesitamos cambiar como empresa. Con su apoyo, haremos precisamente eso y guiaremos a esta gran institución hacia el futuro”, declaró.

Martin Baron junto a Jeff Bezos, dueño de The Washington Post, durante una entrevista de 2016 The Washington Post - The Washington Post

La reciente renuncia de Sally Buzbee, la primera mujer en ocupar el puesto de editora ejecutiva del Post, añadió más inquietud en la sala de redacción. Su partida siguió al anuncio del nombramiento de Winnett, un movimiento que ha provocado controversia interna dada su asociación pasada con prácticas periodísticas poco éticas. Buzbee había sido una fuerza estabilizadora durante su mandato; llevó al Post a ganar seis Premios Pulitzer bajo su liderazgo.

Por último Bezos reafirmó su dedicación a mantener los altos estándares del Washington Post y agradeció al personal por su continuo trabajo arduo y compromiso. “Tienen todo mi compromiso de mantener la calidad, la ética y los estándares en los que todos creemos”, escribió. “Muchas gracias por seguir haciendo el trabajo que nos enorgullece a todos y hace que esta institución sea tan importante”.

Agencias AP y ANSA

LA NACION