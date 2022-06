Jennifer Lopez canta a dúo con su hija por primera vez, pero un detalle acapara la atención

Jennifer Lopez no para de mostrar éxitos ni de estar en tendencia. Tras el estreno de su documental Halftime, con el que arrasa en Netflix, ahora la diva del Bronx sorprendió a la audiencia al compartir escenario con su hija Emme Ortiz. El pasado jueves, la artista ofreció un concierto en el famoso Dodger Stadium de Los Ángeles junto a la adolescente, con quien cantó algunos temas. No obstante, hubo un detalle que llamó la atención del público.

JLO siempre ha estado unida al deporte, sobre todo al béisbol. Uno de sus amores, Alex Rodríguez, perteneció a los Yankees de Nueva York, así que el lugar de su presentación no causó mayor asombro. La famosa artista presentó a su hija de 14 años y se refirió a ella como “Elle” o “They”, pronombres de lenguaje inclusivo que usan aquellos que no se identifican en ninguno de los géneros masculino o femenino.

JLO y su hija cantan por primera vez a dúo y con lenguaje inclusivo

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran escenario como este. Canten conmigo todo el tiempo, es una ocasión muy especial”, dijo Lopez. Ambas se unieron para animar la gala Blue Diamond de la Fundación de LA Dodgers, con pronombres neutrales.

Jennifer López y su hija Emme cantaron juntas a dúo por primera vez

“Elle está muy ocupade, reservade y me cuesta mucho cuando elle sale, vale cada centavo porque es mi socie favorite de todos los tiempos”, explicó.

La joven lució un atuendo rosa con una gorra negra que tenía las letras LA bordadas, mientras que JLO optó por algo más llamativo, azul y con plumas.

Jennifer López y su hija Emme cantaron juntas a dúo por primera vez @JLo/Twitter

En la presentación también hubo otros mensajes de inclusión. El micrófono que usó la diva tenía los colores del arcoíris, en alusión al Orgullo LGTB, ya que en junio se celebran desfiles y fiestas a nivel mudial en torno a este concepto.

Asimismo, cantaron un tema que habían interpretado en el Super Bowl, “Born in the USA”, de Bruce Springsteen. En la gala de los Dodgers se recaudaron 36 millones de dólares, que se destinarán para ayudar a la población indigente de Los Ángeles.

Emme, la hija de Jennifer López y Marc Anthony

Marc Anthony y JLO tuvieron a Emme en el año 2008 y, aunque la latina no ha querido hablar sobre su identidad, en 2014 dejó en claro que sus hijos merecían apoyo, sin importar su orientación sexual.

En varias ocasiones, los medios de comunicación han señalado a Emme por su forma de vestir, por lo que ahora esta presentación causó revuelo, pero también demostró que su madre está presente y acepta sus decisiones.

Emme Muñiz es una estrella y tiene una gran capacidad vocal, así que tal vez podría seguir el mismo camino de sus padres, para continuar su legado en la industria musical.

El documental de Jennifer Lopez que arrasa en Netflix

Super Bowl 2020 - Shakira y Jennifer López

La también actriz no ha dejado de cosechar éxitos. Su documental Halftime, que se estrenó en Netflix la semana pasada, dejó ver su lado más humano, pese a que se centró en la preparación del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl de 2020, en el que acompañó a Shakira. También fue una prueba de que su vida no ha sido fácil, ya que ha tenido que luchar para ganarse un lugar en la industria del espectáculo, sobre todo por sus raíces latinas. Ahora volvió a sorprender con el amor a sus hijos y amenaza con no moverse pronto de las tendencias.