Jennifer Lopez habló de la complicada relación que tuvo con su madre: de los duros golpes a la reconciliación

El nuevo documental de Jennifer Lopez, Halftime, dejó al descubierto varios detalles de su vida personal, entre ellos la complicada relación que tuvo con su madre durante su niñez y adolescencia. Al inicio de su carrera, la señora Guadalupe Rodríguez fue el principal obstáculo que JLo tuvo que enfrentar. Sin embargo, ella aseguró que logró el éxito y se mantuvo fuerte ante todas las dificultades gracias al carácter que heredó de ella. Esta fue la relación de amor y odio entre la protagonista de Estafadoras de Wall Street y su progenitora.

Lupe, como la llaman sus seres queridos, llegó a Estados Unidos desde Puerto Rico junto a su esposo y sus tres hijas: se instalaron en el barrio del Bronx y siempre lucharon por obtener una mejor calidad de vida. En palabras de JLo, desde muy joven trabajó en todo lo que encontraba a su paso para salir adelante, por su situación familiar: “Yo sé lo que es levantarse desde muy temprano, tomar el autobús para ir a trabajar y volver a casa de noche”, dijo la estrella en Halftime.

Jennifer López junto a su mamá Instagram

Debido a lo que vivieron como latinos al llegar a Estados Unidos, la mamá de Jennifer López educó a sus hijas bajo estrictas reglas e incluso golpes. Rodríguez admitió que fue muy dura con Jennifer y sus dos hermanas: Leslie y Lynda, y en ese entonces esa situación lastimó tanto a la actriz que terminó por alejarse de su familia cuando tenía 18 años para continuar con su carrera en la industria musical y actoral.

Jennifer Lopez y su mamá no siempre tuvieron una buena relación

“Estaba lejos de ser la madre perfecta. Lo único que siempre puedo decir, todo lo que hice, lo hice con el mejor interés en el corazón”, admitió la señora en el documental. En su momento, la cantante reprochó el trato, pero ahora considera que haber sido criada de esa manera forjó en ella la fortaleza que necesitaba para enfrentar el mundo de Hollywood: “Ella hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y la hizo fuerte, pero también me hizo fuerte”.

La mamá de JLo fue el principal impedimento en su carrera

La cantante de “If you had my love” reveló que nunca fue una buena estudiante porque no le gustaba la escuela; prefería dedicarse al baile, una de sus más grandes pasiones. No obstante, para su progenitora eso era una pérdida de tiempo, razón que causó muchos enfrentamientos entre ellas y mucha tensión en su relación. “Mi mamá me decía: ‘Si vas a vivir en esta casa, vas a recibir tu educación. Tuvimos una mala pelea una noche y simplemente me fui”, agregó López.

Jennifer Lopez y su madre cuando era bebé

Lupe quería que su hija continuara con el estudio y fuera una persona exitosa, así que cuando ésta se distraía de sus deberes escolares por bailar, recibía como castigo fuertes golpes y regaños. “Siempre tuve las más altas expectativas de ellas. No era para ser crítica. Fue solo para mostrarle que podía hacerlo mejor. Jennifer, ella me hizo pasar el momento más difícil, para decirte la verdad. Chocamos mucho”, dijo en un fragmento de Halftime.

Ahora, con el paso de los años, la famosa de 52 años mantiene una relación cordial con sus padres, aunque sin olvidar todo lo que vivió en su juventud. De hecho, el último mensaje que le dedicó el Día de las Madres a la señora Guadalupe fue de gran amor y mucha gratitud por todo lo aprendidó en la vida. “Mamá, muchas gracias por ser tan paciente conmigo, por hacerme creer siempre que podía hacer cualquier cosa que quisiera hacer. Esa semilla que plantaste me hizo quien soy hoy. Eso fuiste todo tú”, se lee en Instagram.