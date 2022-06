Bradley Cooper reveló el quiebre que lo ayudó a salir de su adicción a la cocaína: “Estaba tan perdido”

El actor Bradley Cooper se sinceró con todos sus seguidores al revelar que el ser padre le cambió la manera de ver la vida, y sobre todo lo salvó en un momento en el que todo parecía complicado en su vida. Fue para el podcast SmartLess, de Amazon Music y Wondery, que compartió su travesía en el intento de dejar la cocaína. Su adicción a las drogas lo afectó no solo a nivel personal, sino también en su carrera artística. Pero, entre tantos altibajos, su hija, Lea De Seine, se convirtió en su motor principal y lo ayudó a librar una de sus peores batallas.

La celebridad de 47 años habló con los presentadores del programa: Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes sobre la drogadicción y la salud mental de todas las personas que intentan salir de esa problemática. Allí, contó que en un momento de su vida se sintió “muy perdido”, especialmente entre su tiempo en Alias, que terminó cuando tenía 29 años, y la filmación de The Hangover, cuando tenía 36. Muchos pensaban que su carrera solamente podía subir, pero algo amenazaba con quitarle sus sueños.

Bradley Cooper caminando con su adorable hija, Lea De Seine Shayk Cooper, en la Gran Manzana Grosby Group - TIDNY-22

“Estaba tan perdido y era adicto a la cocaína, esa era la otra cosa. Me corté el tendón de Aquiles justo después de que me despidieron, corté y renuncié a Alias y luché con la cero autoestima”, declaró en su entrevista y profundizó en cómo ese momento lo percibió como tambalear al borde del abismo.

Cooper recordó que Arnett, uno de los presentadores del podcast, fue una de las personas que lo ayudó a darse cuenta de que necesitaba hacer un cambio en su vida respecto a las drogas. Fue así que inició su conversación sobre la lucha que ambos vivieron con su salud mental como adictos en recuperación. Coincidieron en que ser papás les impactó de manera positiva y los orilló a tener relaciones más saludables consigo mismos.

Bradley Cooper nunca ha ocultado su adicción, e incluso dio una reflexión sobre ello (Foto de Raymond Hall/GC Images) Raymond Hall - GC Images

“La paternidad es... todo cambió. Todo queda a un lado o convertido en colores gloriosos por el hecho de que puedo ser padre de un ser humano maravilloso. Tienes esta cosa magnífica o un gran avance con un guion, o tienes un momento insuperable en el set o en una sala de edición. Tienes como 40 de esos momentos todos los días con tu hijo, es ese nivel de alegría. Y no le estoy dando vueltas, esta es la verdad”, declaró Cooper, emocionado.

Por su parte, Arnett agregó que su experiencia fue similar y reconoció que la paternidad obliga a uno a ser una mejor persona para poder darle una mejor vida a su hijo: “Me di cuenta de que una de las cosas que hace es que acelera tu trabajo contigo mismo, porque no quieres infectarlos con la basura que no has resuelto”.

Bradley Cooper y una salida en familia con su expareja, Irina Shayk, y su hija Lea por allá del 2020 Grosby Group - LA NACION

La hija de Bradley Cooper

Bradley Cooper tuvo a su hija, Lea De Seine, con su expareja Irina Shayk. Actualmente, la pequeña tiene cinco años y, a pesar de que sus papás ya se separaron, en algún momento la modelo elogió al actor como “el padre más increíble”. Y, en una entrevista para el programa ELLE, habló sobre cómo llevan la crianza compartida: “Nunca entendí el término crianza compartida. Cuando estoy con mi hija, soy 100 % madre, y cuando ella está con su padre, él es 100 % su padre. La crianza compartida es la crianza”, dijo Shayk.