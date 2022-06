Así están hoy los mellizos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, David y Emme, a sus 14 años

El matrimonio entre Jennifer Lopez y Marc Anthony terminó en 2014, pero antes tuvieron dos mellizos que recién acaban de cumplir 14 años: Maximilian David Anthony y Emme Maribel Muñiz. Aquellos pequeños niños que acompañaban a sus padres a las alfombras rojas quedaron en el pasado y se convirtieron en todos unos adolescentes. Es JLo quien más comparte momentos junto a sus coconuts, como ella los llama de cariño. Así se ven actualmente.

El 22 de febrero es un día muy especial para los dos cantantes, ya que es la fecha en la que sus retoños llegaron al mundo. Este año, la intérprete de “Dance again” les dedicó un emotivo mensaje para celebrar su cumpleaños: “Mis bebés, mis rayos de sol, mis amores. Feliz cumpleaños a mis dos coconuts. Me han enseñado el verdadero significado de la vida y me han cambiado para siempre de la manera más asombrosa”, escribió en su cuenta de Instagram.

JLo junto a Emme y Maxi Instagram @JLO

Hasta ahora se sabe poco de ellos, porque no aparecen tanto en las redes sociales, más que en las publicaciones que su mamá comparte para sus seguidores. Sin embargo, se dice que los dos querrían seguir los pasos de la estrella latina e incluso ya han participado en algunos proyectos, tanto con ella como por separado.

La pequeña Emme está interesada en el mundo del espectáculo y especialmente en la música. No hace mucho que se le vio compartir escenario, junto a su mamá, en el recital del medio tiempo del Super Bowl 2020. Por su parte, Maximilian demostró su talento en la pantalla grande al debutar en la película Marry Me. Según la propia intérprete, el menor quedó encantado con la experiencia.

Emme Anthony, la hija de Jennifer Lopez que se lució en el show de intermedio de Super Bowl Reuters

La adolescencia de los hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony

A decir de la cantante de “On the floor”, una de las cosas más difíciles que ha vivido en su faceta como mamá fue tener que sobrellevar la etapa adolescente de sus hijos. Lo catalogó como un gran reto y el momento más desgarrador de su vida, porque para ella es muy duro verlos crecer: “Pensé que me habían roto el corazón antes, no, esto es lo peor”, dijo en entrevista para Stellar.

Jennifer Lopez y Marc Anthony han demostrado su madurez al interactuar de manera conjunta con sus hijos

Ella sabe que no son unos niños, así que llegó el momento en que tomen sus propios rumbos y definan sus gustos, sus personalidades y caminos. “Te aman, eres su mamá, los has cuidado y ahora necesitan tener su propia identidad”, añadió la actriz.

Jennifer Lopez y Marc Anthony pasan tiempo con sus hijos

La divertida anécdota con la que JLo supo que estaba embarazada

En aquel 2007, cuando la artista se enteró de que estaba esperando bebés, publicó un video en su canal de YouTube contando su experiencia. Para ella fue un momento icónico y muy divertido, ya que no se esperó que estuviera embarazada de mellizos.

Una de las imágenes que compartió su madre en la que manifiesta que los chicos aún se refugian en su regazo Instagram @JLO

“Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, estaba en Portugal. Estaba haciendo un gran espectáculo y me había ido por dos días”, dijo después de detallar que había acudido al médico a hacerse una ecografía. “‘El doctor dice, ¿ves eso ahí mismo, ese pequeño grano de arroz? Ese es el bebé. ¿Ves este otro pequeño grano de arroz por aquí? Ese es el otro bebé ”, recordó. “Yo estaba como ¿Qué? Me eché a reír histéricamente. Me reí a carcajadas, no podía creerlo. Y así fue como descubrí que iba a tener gemelos”, finalizó JLo.