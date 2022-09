Jennifer Lopez dijo por qué hubo tensión previo a su boda con Ben Affleck y describió su estrategia para dejarlo atónito

Jennifer Lopez y Ben Affleck vivieron un fin de semana de ensueño, el del pasado 20 de agosto, cuando se casaron en una finca del actor en Riceboro, Georgia. Si bien para ellos todo fue como estar en “el paraíso”, según describió la cantante, también hubo algunos contratiempos que casi arruinan la ceremonia por completo. Fue la propia JLo quien compartió a través de su boletín de noticias todos los detalles de lo que, entre nervios, vivieron aquel día.

La intérprete de “On the floor” dejó al descubierto que hasta a las superestrellas les suceden cosas imprevistas. En el caso de ellos fue una combinación de factores, entre el clima y un malestar estomacal de toda la familia. Su casamiento estuvo lleno de percances por los que “todos estaban preocupados”, reveló en su plataforma On The JLo, aunque aún así lograron disfrutar cada momento.

En días pasados, trascendió que la mamá del intérprete de Batman sufrió un accidente antes del magno evento, aunque la actriz no mencionó nada de eso en su newsletter. Para ella y su amado, los contratiempos no fueron un problema, ya que JLo reveló que nunca se “había sentido tan bien” y que “esa noche fue realmente el cielo”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en un lugar muy especial para ellos, donde habían estado juntos hace 20 años Backgrid/The Grosby Group

El clima en la boda de JLo y Ben Affleck

La primera de las preocupaciones de los organizadores del evento y de los propios esposos fue el clima: “Había llovido al atardecer todos los días de esa semana. Todos estaban preocupados por el calor, los acertadamente llamados ‘insectos del amor’, los detalles, si los invitados llegarían a tiempo, etc. Por no hablar de los truenos y relámpagos que llegaron casi a tiempo cada día a la hora exacta en que se suponía que iba a empezar la ceremonia ese sábado”, mencionó la diva del Bronx.

Una enfermedad pudo arruinar la boda de Jennifer Lopez y Affleck

Además de la incertidumbre sobre si llovería al momento en que contrajeran nupcias, también tuvieron ciertos padecimientos de salud que creyeron que se alargarían. “Además, a todos nos dio un virus estomacal y nos recuperamos al final de la semana. Eso, junto con algunos otros contratiempos inesperados, hicieron que todo tuviera las características de un fin de semana de bodas tradicional. La verdad es que yo nunca tuve miedo. Estaba tranquila, porque tenía la certeza de que estábamos en las manos de Dios…”, reveló la artista.

JLo y Ben Affleck vivieron uno de los mejores días de su existencia On The JLo

La canción principal del casamiento de Lopez y Affleck

La propia protagonista de Estafadoras de Wall Street dijo que ese día fue uno de los más importantes en su vida y en la de su ahora esposo. A pesar de la tensión, todo se disipó cuando se vieron en la caminata hacia el altar y revivieron muchos de los momentos que pasaron en 2002 mientras estaban comprometidos. “Hace años, no teníamos ni idea de que el camino que teníamos por delante iba a suponer navegar por tantos laberintos y albergar tantas sorpresas, bendiciones y deleites. Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber sido más felices”, aseveró también en On The JLo.

Y es que todo se conjugó de manera perfecta gracias a la canción que eligieron para amenizar el momento de la ceremonia. Además de elegir la mansión de Affleck en Georgia porque les traía buenos recuerdos de cuando estuvieron comprometidos hace dos décadas.

Los hijos de Ben Affleck y Jennifer Lopez estuvieron junto con ellos en todo momento de la boda Backgrid/The Grosby Group

“Ben y yo hablamos de ‘True Companion’ de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantándola en nuestra boda. Sin embargo, la primera canción que tocó fue ‘The Things We’ve Handed Down’, dedicada al maravilloso misterio de los niños, pero fue la elección perfecta, ya que nuestros cinco hijos me precedieron en la caminata”, añadió Lopez.

Finalmente, la artista mencionó que ella y Affleck vivieron un día de ensueño y que su felicidad superó las expectativas. Después de 20 años, sus caminos se volvieron a unir y se dieron cuenta de esta realidad en la ceremonia.

JLo y Ben Affleck estuvieron "en el cielo" durante su boda; no se separaron ni un segundo y todo el tiempo se mostraron enamorados, según testigos Backgrid/The Grosby Group

“Más tarde, Ben me dijo que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su destino, inevitable, inexorablemente y perfectamente juntos. Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca... Cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuve exactamente la misma sensación. Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor. No podríamos haber estado más felices. Les deseo a todos el mismo tipo de felicidad...“, finalizó la empresaria.