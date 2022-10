Jimmy Fallon y Jennifer Lopez lanzan un libro infantil para enseñar a hablar bien en español

Jennifer Lopez y Jimmy Fallon finalmente consumaron su amistad en algo más que entrevistas para The Tonight Show y lanzaron un libro infantil para enseñar a los niños a hablar español. Se trata de la obra Con Pollo: A Bilingual Playtime Adventure, en la que ambos pusieron todo su empeño y cariño. Ambos han sido amigos por bastante tiempo, por lo que ya anhelaban colaborar en algo juntos.

Fue hace unos meses que la cantante y el presentador anunciaron esta colaboración para la revista People, por lo que desde ese momento miles de fans lo esperaban con ansias. Ellos mismos se dijeron emocionados de que el nuevo proyecto estuviera pronto en las manos del público.

Jimmy Fallon dio la primicia sobre su libro con JLo en las redes sociales @jimmyfallon/Instagram

La característica que JLO y Jimmy Fallon comparten

Fallon reveló que su rol como papás fue lo que los inspiró a crear esta obra literaria: “Una de las tantas cosas que amo de ella es lo maravillosa que es como mamá... Como ambos somos padres, pensamos que un libro para niños encajaría perfecto”, dijo al mismo medio citado.

Por su parte, la intérprete también admitió que era un proyecto que la emocionaba bastante: “Estoy tan emocionada de lanzar mi primer libro para niños y es aún más especial colaborar con Jimmy... siempre habíamos querido hacer algo juntos”, comentó.

Además, Jean Feiwel, la vicepresidenta y directora de Feiwel and Friends, comentó que este libro está basado en la amistad y la dulzura, por lo que esperan que los pequeños lectores que lo adquieran disfruten de aprender palabras en español de esta manera.

“Es divertido y educativo y mis maestras de español de la escuela secundaria estarían muy impresionadas de saber que estoy enseñándole español a los niños junto a Jennifer López”, dijo Fallon.

¿Cuándo saldrá a la venta el libro de JLo y Jimmy Fallon?

El libro, ilustrado por Andrea Campos y publicado por Feiwel & Friends de Macmillan Children’s Publishing Group, saldrá a la venta el próximo 11 de octubre. Promete ser uno de los productos educativos favoritos de los últimos tiempos, ya que tiene el objetivo de ayudar a las infancias a aprender otro idioma con un poco de humor, de la mano de un personaje de caricatura.

Se venderá a través de diferentes plataformas, como Walmart, Amazon, Indigo, Bookshop, Target, entre otras, según lo revelado por el propio comediante a través de sus redes sociales.

Así es la plataforma en la que se informan todos los detalles del nuevo libro de Jennifer Lopez y Jimmy Fallon www.static.macmillan.com

La trayectoria de Fallon y Jennifer Lopez en la escritura

Para ninguno de los dos colaboradores es una experiencia nueva, ya que de manera separada han demostrado su versatilidad en las diferentes disciplinas que desarrollaron a lo largo de su carrera.

La cantante de “On the floor” incursionó en esta rama al escribir su autobiografía True Love, la cual batió récords y miles de fans adquirieron para saber más acerca de su vida privada. Aunque Con Pollo es su primer libro infantil.

Jimmy ya tiene trayectoria en el campo de los libros infantiles, con un amplio catálogo de creaciones como: Your Baby’s First Words Will Be Dada, Everything Is Mama, This Is Baby y Five More Sleeps ‘Til Christmas.