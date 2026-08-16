Jódar supera a Shapovalov y avanza a tercera ronda en Cincinnati

El juvenil español Rafael Jódar, una de las grandes revelaciones de la temporada, avanzó este sábado a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati al derrotar al canadiense Denis Shapovalov por 7-5, 4-6 y 7-5.

Jódar, número 15 del mundo, necesitó tres sets para superar al 43 del ránking en un partido muy equilibrado en el que el español ganó 115 puntos, apenas cinco más que su rival.

El juvenil de 19 años se hizo fuerte con el primer servicio y aprovechó mejor las oportunidades de quiebre, con cinco convertidas frente a las cuatro del canadiense, lo que decidió un extenuante duelo de 2 horas y 56 minutos.

Después de llevarse el primer set y ceder el segundo, Jódar se impuso por 7-5 en el parcial decisivo para sellar su clasificación.

El español se enfrentará ahora al chileno Alejandro Tabilo, número 26 del mundo, por un puesto en los octavos de final.