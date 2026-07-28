Jodar vence a Fils en Washington y Hewitt irrumpe con primera victoria

La promesa del tenis español Rafael Jodar derrotó al francés Arthur Fils en la primera ronda del torneo ATP 500 de Washington, escenario este martes del primer triunfo en el circuito del australiano Cruz Hewitt, hijo del ex número uno mundial Lleyton Hewitt.

Jodar, número 24 de la ATP, superó a Fils (22º) por 7-6 (7/5) y 6-3 cobrándose una cuenta pendiente con el actual número uno del tenis francés.

En su único encuentro anterior, Fils eliminó a Jodar ante su público en las semifinales del ATP 500 de Barcelona el pasado abril.

Este martes el español, de 19 años, se apropió de un peleado primer set en el tiebreak y, bajo un calor húmedo y sofocante, aprovechó después los problemas físicos de Fils para embolsarse con más comodidad la segunda manga.

Fils, de 22 años, pidió la intervención del fisioterapeuta poco después del comienzo del segundo set por un dolor aparentemente en el muslo izquierdo.

"Las condiciones son duras aquí", dijo Jodar. "Es la primera vez que compito en el torneo, pero sabía que las condiciones iban a ser complicadas, especialmente jugando de día".

Tras este gran arranque de su primera gira norteamericana, Jodar chocará en los octavos de final con el japonés Kei Nishikori, que apura los últimos torneos de su carrera a los 36 años.

El madrileño quiere consolidar en pista dura sus grandes logros en la campaña de arcilla, en la que inauguró su palmarés con el título ATP 250 de Marrakech y luego alcanzó los cuartos de final en Roland Garros y los Masters 1000 de Madrid y Roma.

Este martes, Washington también disfrutó de la irrupción del joven Cruz Hewitt, que estrenó su casillero de victorias en la ATP a sus 17 años.

El hijo de Lleyton Hewitt, que ocupa el lugar 612 de la ATP, emboscó al experimentado Marcos Giron (85) por 6-3 y 6-4.

Con su 1,85 m de altura, por los 1,78 m de su padre, Hewitt se apoyó en un servicio muy sólido para solventar el choque sin conceder una sola bola de break.

En un guiño del destino, el australiano podría enfrentar en el siguiente cruce a su compatriota Alex De Miñaur, cuyo mentor es el propio Lleyton Hewitt.

Para ello De Miñaur tendrá primero que vencer al griego Stefanos Tsitsipas.

Lleyton Hewitt, ganador de dos títulos de Grand Slam, obtuvo su primera victoria en la ATP con 16 años en el torneo de Adelaida de 1998, en el que conquistó el trofeo.