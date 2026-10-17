John Gallucci Jr., fisioterapeuta, explica cómo las plataformas vibratorias activan los músculos

Las plataformas vibratorias ganaron popularidad en redes sociales por su utilización en rutinas destinadas a fortalecer y tonificar los músculos. El fisioterapeuta John Gallucci Jr., director ejecutivo de JAG Physical Therapy, explicó que estos dispositivos provocan contracciones y relajaciones musculares constantes, un mecanismo que puede complementar el entrenamiento físico.

Cómo funcionan las plataformas vibratorias y por qué activan los músculos

En un artículo publicado por NBC Selected el 12 de octubre, Gallucci explicó que estas máquinas, también conocidas como power plates, producen vibraciones mientras una persona permanece de pie sobre su superficie. El especialista señaló que este mecanismo“obliga a los músculos a contraerse y relajarse constantemente”.

Existen tres tipos de plataformas vibratorias: oscilantes, lineales y combinadas, que se diferencian por la dirección de sus movimientos Fotomontaje realizado con IA

Por su parte, el fisioterapeuta Thomas R. Denninger, de ATI Physical Therapy, precisó que estas contracciones ocurren porque el organismo necesita realizar ajustes continuos para conservar la estabilidad. “Los músculos se tensan y relajan rápidamente una y otra vez mientras trabajan para mantener el equilibrio”, explicó Denninger.

¿Qué tipos de plataformas vibratorias existen y qué diferencias presentan?

Gallucci distinguió tres categorías principales de acuerdo con el movimiento que producen:

Plataformas oscilantes: realizan movimientos de un lado hacia el otro

realizan movimientos de un lado hacia el otro Plataformas lineales: generan vibraciones verticales, de arriba hacia abajo

generan vibraciones verticales, de arriba hacia abajo Plataformas combinadas: incorporan ambos tipos de movimiento en un mismo dispositivo

“Cada tipo de plataforma trabaja diferentes grupos musculares”, explicó Gallucci. Las máquinas combinadas reúnen ambos movimientos en un mismo dispositivo, por lo que abarcan una mayor variedad de grupos musculares.

Las características que John Gallucci Jr. recomienda considerar

El fisioterapeuta destacó distintos factores que conviene evaluar al momento de elegir uno de estos dispositivos para incorporarlo a una rutina de actividad física. Uno de ellos es el tamaño de la máquina. Gallucci recomendó comprobar que sus dimensiones sean adecuadas para el espacio disponible y que permitan utilizarla cómodamente.

También señaló la importancia de revisar la capacidad máxima de peso, una especificación que los fabricantes suelen incluir en las características técnicas de cada modelo.

Otro aspecto es la posibilidad de modificar la intensidad de las vibraciones. “Los ajustes de velocidad son importantes”, afirmó el especialista. Gallucci explicó que contar con diferentes opciones permite adaptar la intensidad del entrenamiento a la condición física y los objetivos de cada usuario.

Los 3 beneficios potenciales de las plataformas vibratorias para el cuerpo

Denninger identificó tres posibles efectos asociados con el uso regular de estos aparatos, tanto durante ejercicios sencillos como al permanecer sobre su superficie. Entre los beneficios mencionados se encuentran:

Activación muscular : las vibraciones pueden estimular los músculos y aumentar su actividad, especialmente durante ejercicios como sentadillas o puentes de glúteos

las vibraciones pueden estimular los músculos y aumentar su actividad, especialmente durante ejercicios como sentadillas o puentes de glúteos Equilibrio y conciencia corporal: el movimiento constante obliga al cuerpo a realizar ajustes para conservar la estabilidad. Con el tiempo, esta actividad puede contribuir a mejorar el equilibrio y la percepción de la posición corporal

el movimiento constante obliga al cuerpo a realizar ajustes para conservar la estabilidad. Con el tiempo, esta actividad puede contribuir a mejorar el equilibrio y la percepción de la posición corporal Circulación sanguínea: las vibraciones pueden aumentar temporalmente el flujo de sangre y ayudar a disminuir la sensación de rigidez después de utilizarlas

Sin embargo, el fisioterapeuta advirtió que las investigaciones sobre la eficacia de estos dispositivos presentan resultados mixtos. Por ese motivo, los efectos podrían ser menores que los difundidos en algunas publicaciones de redes sociales. “Hay que considerarlas más como un complemento del entrenamiento que como una solución para todo”, sostuvo Denninger.

Las vibraciones obligan al cuerpo a realizar ajustes continuos para mantener el equilibrio y activan distintos grupos musculares Fotomontaje realizado con IA

¿Cuánto tiempo usar las plataformas vibratorias?

Según explicó NBC Selected, una opción es utilizar las plataformas vibratorias durante sesiones de entre diez y 20 minutos, algunas veces por semana. Sin embargo, los especialistas advirtieron que ciertos grupos deben consultar con un profesional de la salud antes de utilizarlas:

Mujeres embarazadas

Personas con determinadas enfermedades cardiovasculares

Personas que utilizan marcapasos

Personas con reemplazos articulares

Personas con inestabilidad articular

Personas con problemas de equilibrio