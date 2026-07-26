Luigi Ferrucci, gerontólogo en EE.UU.: “La disminución de la fuerza muscular es una causa principal de pérdida de movilidad”

El gerontólogo Luigi Ferrucci analizó en un estudio científico los cambios del tejido muscular esquelético humano durante el proceso de envejecimiento saludable. El equipo de investigadores descubrió que el declive de la fuerza muscular relacionado con la edad es una causa principal de pérdida de movilidad y la fragilidad en las personas mayores.

Qué reveló el estudio de Luigi Ferrucci sobre fuerza muscular, movilidad y envejecimiento

Junto con otros colegas, el gerontólogo Ferrucci publicó un estudio en la National Library of Medicine en el que encontró que los músculos de las personas mayores tienen una subrepresentación de proteínas relacionadas con el metabolismo energético.

En un estudio reciente, el gerontólogo Luigi Ferrucci encontró que el deterioro de la fuerza del músculo esquelético con el envejecimiento es una causa principal de pérdida de movilidad y la fragilidad The Science of Aging

Según el estudio, el declive de la fuerza del músculo esquelético es una causa principal de pérdida de movilidad y la fragilidad en las personas mayores. Esto se debe a una reducción progresiva en la capacidad contráctil de cada unidad de masa muscular. El estudio destaca que esta pérdida de fuerza no se explica únicamente por la menor masa muscular, sino por cambios moleculares identificados mediante proteómica.

“La disminución de la fuerza muscular esquelética con el envejecimiento es una causa principal de pérdida de movilidad y fragilidad en personas mayores, pero los mecanismos moleculares de esa reducción aún no se comprenden”, escribieron los autores del estudio como frase introductoria.

El informe consistió en un análisis proteómico cuantitativo de músculo esquelético obtenido de 58 personas sanas de entre 20 y 87 años. De acuerdo con estudios realizados en modelos animales, el tejido de las personas mayores se caracterizó por un metabolismo energético alterado, un entorno proinflamatorio y un aumento de la proteólisis.

Entrenamiento de fuerza y resistencia para adultos mayores.

Los cambios moleculares que afectan los músculos durante el envejecimiento

Un descubrimiento central es que la magnitud de la reducción de la fuerza es mayor de lo que se esperaría simplemente por la pérdida de masa muscular, según los expertos.

La reducción en la fuerza y en la capacidad de contracción contribuye directamente al deterioro del rendimiento de las extremidades inferiores, lo que se traduce en el deterioro funcional observado en la vejez.

El estudio menciona que este declive de la fuerza ya es detectable a partir de los 40 años y se acelera sustancialmente después de los 70 años, lo que refuerza su papel como motor principal de la pérdida de independencia funcional.

Caminata y entrenamiento de resistencia: los ejercicios recomendados por el NIA

Actualmente, el envejecimiento muscular no puede detenerse por completo, pero la actividad física puede ralentizar la pérdida de fuerza, indicaron los profesionales. De hecho, hay ciertos ejercicios que podrían ayudar a tener un cuerpo más sano a medida que la persona envejece.

Un artículo publicado en el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés) explica que la masa y la fuerza muscular aumentan progresivamente desde el nacimiento y alcanzan su máximo alrededor de los 30 a 35 años.

El estudio señala también que esta disminución promedio de fuerza y potencia con la edad puede ralentizarse considerablemente con un estilo de vida activo. Si bien no existe una forma de detener por completo el envejecimiento, muchos adultos mayores pueden aumentar su fuerza muscular mediante el ejercicio.

Los expertos sostienen que la combinación entre la caminata y el entrenamiento de resistencia es la mejor forma de evitar la pérdida de movilidad en el envejecimiento Freepik

Roger A. Fielding, doctor en filosofía y científico respaldado por el NIA, director asociado del Centro de Investigación en Nutrición Humana Jean Mayer sobre el Envejecimiento en la Universidad de Tufts, sostiene que ciertos entrenamientos son mejores que otros.

De acuerdo con el experto, la mejor fórmula para mejorar la función física es una combinación de caminata y entrenamiento de resistencia.

“Al realizar entrenamiento de resistencia o fuerza, se ven afectadas cadenas moleculares cruciales que transmiten señales entre las células. Estos cambios persisten en el cuerpo durante horas después del ejercicio, generando un efecto positivo acumulativo. Incluso un programa de entrenamiento de fuerza y ​​caminata de baja intensidad ofrece beneficios sustanciales”, analizó Fielding.