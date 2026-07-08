Jonrón de tres carreras de Cronenworth impulsa a Padres a vencer 4-1 a Gallen y Diamondbacks

SAN DIEGO (AP) — El jonrón de tres carreras de Jake Cronenworth ante Zac Gallen coronó una primera entrada de cuatro anotaciones y los Padres de San Diego vencieron 4-1 a los Diamondbacks de Arizona la noche del martes, para apenas su segunda victoria en 11 juegos.

Los Padres volvieron a empatar en el segundo lugar de la División Oeste de la Liga Nacional con los Diamondbacks, que comenzaron la noche a 14 juegos de los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo. Los Diamondbacks ganaron el primer juego de la serie 8-0 la noche del lunes, cuando limitaron a San Diego a ocho sencillos mientras conectaban dos jonrones.

Los Padres habían perdido ocho juegos consecutivos antes de ganar 5-2 en el Dodger Stadium la noche del domingo.

Germán Márquez (4-2) limitó a los Diamondbacks a una carrera y tres hits en cinco entradas, con cuatro ponches y tres bases por bolas.

El All-Star Mason Miller lanzó una novena entrada perfecta para su 23er salvamento, con el que está empatado en el liderato de la Liga Nacional.

Gallen permitió cuatro carreras y seis hits en seis entradas, ponchó a cinco y dio tres bases por bolas.

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